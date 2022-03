Efficientamento e digitalizzazione, firmato protocollo tra Campidoglio e architetti

Prima di Natale lo avevano annunciato a margine di un incontro tra comune, regione e ordine degli architetti, adesso è diventato realtà: è stato siglato un protocollo d'intesa tra l'assessorato all'Urbanistica e i professionisti con l'obbiettivo di rafforzare la cooperazione nelle aree di interesse comune.

Un accordo approvato dalla giunta il 29 marzo che prevede "il confronto e l’approfondimento tecnico per migliorare e semplificare i procedimenti amministrativi e per la realizzazione di iniziative comuni, scientifiche e divulgative, in merito al modello della città dei 15 minuti".

“Uno dei primi obiettivi che ci siamo dati e a cui stiamo lavorando - ha commentato l'assessore Maurizio Veloccia - è quello di implementare i servizi ai cittadini attraverso l’efficientamento e la digitalizzazione. Il protocollo con l’ordine va proprio in questa direzione: il loro contributo darà, infatti, un grande beneficio alla nostra attività tecnica e amministrativa. Questo è il primo di una serie di accordi che abbiamo intenzione di sottoscrivere con gli ordini professionali al fine di instaurare un rapporto sinergico e valorizzarne le attività di studio e di ricerca".