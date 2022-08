Sicurezza nei cantieri, il Campidoglio ci mette la firma: “Vogliamo ridurre gli incidenti sul lavoro”

I fondi del Pnrr ed in prospettiva il Giubileo del 2025 sono destinati a moltiplicare, nei prossimi anni, le opportunità di lavoro. Occorre però garantire anche la sicurezza di quanti saranno impiegati nei cantieri, per evitare d’ingrossare ulteriormente il numero degli incidenti che quotidianamente vi vengono registrati. Per realizzare quest’obiettivo, con l’intenzione di migliorare da subito le condizioni degli operai impegnati in città, il Campidoglio ha sottoscritto un accordo.

Il protocollo ed il tavolo permanente

Il nuovo protocollo d’intesa "per la regolarità e la sicurezza sul lavoro", firmato dalla giunta Gualtieri insieme alla prefettura, alla regione ed all’ispettorato del lavoro, prevede innanzitutto la costituzione di un tavolo di coordinamento permanente. Si riunirà, sotto la regia di Palazzo Valentini, “con cadenza almeno trimestrale” con l’obiettivo di promuovere, in particolare nel settore dell'edilizia, la legalità, l'impiego di manodopera regolare, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la prevenzione degli incidenti.

I compiti del comune

Per quanto riguarda il ruolo del Campidoglio, Roma Capitale s’impegna a vigilare sull’applicazione della contrattazione edile per “tutti i soggetti che usufruiscono di finanziamenti comunali, indipendentemente dall’importo”. Deve inoltre rafforzare “l’attività di verifica integrata” della corretta applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza, verificando anche la regolarità contrattuale.

Il comune, nell’ambito dei compiti ripartiti tra i vari enti che sottoscrivono l’accordo, s’impegna anche a “promuovere una campagna informativa declinata in più lingue sui temi della sicurezza sul lavoro rivolta all'intera cittadinanza”. Il ruolo del campidoglio, a ben vedere, è quello di contribuire a creare una sorta di “cultura della sicurezza” tra i lavoratori e tra quanti stanno per entrare nel mercato del lavoro. Così ad esempio, con il supporto dell’Inail, delle organizzazioni sindacali e dell’organismo paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia di Roma e provincia, il comune deve garantire la formazione su salute e sicurezza nei centri di formazione professionale, nelle scuole di arte e mestieri e nei centri di orientamento al lavoro (Col) di Roma, con l’intenzione di promuovere anche progetti orientati alla sicurezza negli istituti d’istruzione superiore.

Un documento urgente

“Su questo documento abbiamo lavorato con tutto l'impegno e l'urgenza di reagire a un fenomeno insopportabile, drammaticamente in crescita, come quello degli incidenti sul lavoro, in particolare nei cantieri edili – ha commentato l’assessora al lavoro Claudia Pratelli – Ne abbiamo sentita l'improcrastinabile necessità, fin dai primi giorni dell'insediamento, quando abbiamo assistito impotenti a incidenti mortali di operai usciti per lavorare e non tornati più a casa. Con tutte le parti abbiamo convenuto sull'idea che ci fosse bisogno di stringere un'alleanza, per contrastare le irregolarità nei cantieri e per fare uno scarto sulla formazione e sulla cultura della sicurezza.

Un modello per altre amministrazione

“Tra le tante misure di cooperazione previste nel protocollo, dal tavolo permanente alle campagne di comunicazione e informazione - ha poi sottolineato l'assessora Pratelli - trovo particolarmente qualificante l'intensificazione, grazie a una sinergia interistituzionale, dei controlli e l'applicazione del contratto collettivo del settore edile, come requisito essenziale per partecipare alle procedure di affidamento dei lavori di Roma Capitale (e anche della regione Lazio), delle società partecipate e dei soggetti che usufruiscono di finanziamenti comunali (e regionali). Rappresenta, quest'ultima, una scelta importante e innovativa a tutela dei lavoratori e di contrasto al dumping contrattuale. Mi auguro che diventi un modello anche per altre amministrazioni”.

Uno strumento utile

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della commissione capitolina lavori pubblici Antonio Stampete. “Grazie all’istituzione del tavolo permanente sarà possibile monitorare la situazione dei cantieri operando anche sul piano della sensibilizzazione, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti, ancora troppo frequenti e purtroppo troppo spesso con esiti mortali. Questo strumento – ha aggiunto Stampete – sarà utile anche e soprattutto alla luce dei nuovi cantieri che stanno per prendere avvio, per le varie procedure legate al Pnrr, al Giubileo, e forse in prospettiva anche all’Expo”. Il protocollo prevede specifici compiti anche per l'ispettorato territoriale del lavoro, come quello di "individuare modalità più efficaci per far emergere le irregolarità, favorendo la condivisione interistituzionale di fattori di rischio, quali il massiccio impiego di lavoratori stranieri o subappalti a catena". I nuovo accordo quindi, coinvolgendo più enti, potrà rivelarsi utile nel futuro. Ma l'obiettivo, ampiamente condiviso, è che possa esserlo già a partire dal presente.