Consorzi di bonifica, il prefetto firma il protocollo: controlli più capillari sulle imprese affidatarie

Regole ancora più stringenti nell’assegnazione degli appalti. A questo serve il protocollo firmato tra il prefetto di Roma Bruno Frattasi ed il consorzio di bonifica Litorale Nord di Roma.

Cosa prevede il protocollo

L’accordo definisce gli ambiti in cui s’intensificheranno i controlli. Sono quelli degli appalti di opere o di lavori pubblici con un importo pari o superiore al milione di euro. Non solo. A prescindere dal valore economico, il protocollo fissa dei paletti che riguarderanno tutti i subappalti ed i subcontratti ed anche le prestazioni di servizi o le forniture con importo superiore ai 140mila euro.

Cosa comporta per una realtà che si occupa di irrigazione, di bonifiche e di contrasto al dissesto idrogeologico? “Finora – ha spiegato Niccolò Sacchetti, il numero uno del consorzio Litorale Nord – quando dovevamo fare delle gare, con fondi ad esempio ministeriali, dovevamo seguire le linee guida fornite nel 2015 dall’Anac e dal ministero dell’Interno. Oggi facciamo un passo avanti ulteriore perché, in collaborazione con la prefettura, avvieremo un controllo ancor più capillare sulle imprese affidatarie”.

Il piano di ristrutturazione del consorzio

Il consorzio di bonifica Litorale Nord di Roma è il primo, nell’ambito dei 10 consorzi che erano presenti nella regione, ad aver avviato un processo di razionalizzazione. Nel 2020 è infatti nato infatti dalla fusione degli enti consortili Tevere Agro Romano (con sede a Roma), Pratica di Mare (con sede ad Ardea) e Maremma Etrusca (con sede a Tarquinia). E’ anche il primo ad aver sottoscritto il protocollo con la prefettura. “E’ vero, siamo stati i primi nel Lazio ma in altre regioni ci sono già esempi in tal senso. Auspichiamo che ora gli altri colleghi procedano, con le relative prefetture, a fare lo stesso”.

“Per quanto ci riguarda – ha spiegato Sacchetti – questo protocollo rientra in un piano di ristrutturazione che fatto uscire i consorzi dal commissariamento. Un piano che aveva subito uno stop a causa della pandemia ma che ora è ripreso”. L’ente fornisce servizi essenziali per l’irrigazione, e la siccità degli ultimi tre anni dimostra quanto sia importante il settore, ma anche sul piano della salvaguardia idrogeologica.

Il plauso del prefetto

“Da un anno circa siamo soggetto attuatore, un braccio operativo di enti come la regione ed la città metropolitana. Ed anche per questo – ha concluso Sacchetti – che era necessario rafforzare la sinergia, il rapporto con le istituzioni”. Anche a partire da controlli sempre più stringenti su grossi appalti o su soggetti terzi cui si affidano i sub appalti. Soddisfazione per la stipula del nuovo protocollo è arrivata da palazzo Valentini. Il prefetto Frattesi ha voluto rivolgere “un plauso per l’iniziativa voluta dal Consorzio di Bonifica che – ha sottolineato il numero uno della prefettura di Rom - nella complessa ristrutturazione, dopo la avvenuta fusione, ha inserito la legalità tra i propri principali obiettivi ”.