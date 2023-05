Roma Capitale vuole mettere un freno all'esclusione degli alunni stranieri nelle scuole

La guerra in Ucraina e la fuga di centinaia di migliaia di persone verso ovest, è stata solamente l'ultima delle motivazioni che hanno aperto un focus sulle difficoltà del sistema scolastico romano, incapace di accogliere senza patemi bambini e ragazzi ad anno in corso. La necessità di inserire minori stranieri nelle classi, ha fatto emergere le falle di una comunità che scarseggia in spazi e professionalità. Per superare questa criticità, Roma Capitale ha promosso un protocollo d'intesa con l'ufficio scolastico regionale e il ministero dell'istruzione e del merito.

Un protocollo d'intesa per l'integrazione degli alunni stranieri

L'accordo, presentato il 31 maggio nell'aula magna di un istituto professionale di Tor Carbone, prevede la stretta e continua collaborazione dei tre enti coinvolti, delle singole scuole e dei municipi di appartenenza, al fine di garantire sempre l'inserimento di giovani stranieri (migranti o transitanti) durante l'anno scolastico. L'obiettivo è realizzare connessioni e procedure stabili tra le istituzioni, le realtà territoriali e tutti gli attori coinvolti nel processo di integrazione dei minori, per favorire il loro accesso a scuola e la loro permanenza all'interno del percorso formativo.

La difficoltà delle scuole che respingono gli iscritti in corso di anno

A marzo 2022, RomaToday aveva raccolto l'appello della Rete delle scuole migranti che, in concomitanza con l'inizio del flusso migratorio dall'Ucraina, denunciava i numerosi respingimenti che si stavano verificando nelle scuole romane. Già dall'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, infatti, si erano registrati 60 casi di esclusione nell'arco di 4 mesi. Sessanta tra bambine e bambini che la Rete, raccontava Antonella Priori, ha successivamente aiutato permettendone l'integrazione.

Pratelli: "Superiamo gli ostacoli"

Per l'assessora a scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale Claudia Pratelli "è un documento fondamentale che garantisce il diritto all'istruzione di tutti i minori - dichiara - in qualunque momento dell’anno si verifichi l’inserimento nella scuola. Quest'ultimo aspetto è molto importante, in particolare per gli alunni o le alunne appena arrivati sul nostro territorio. Si tratta infatti di superare gli ostacoli che molto di frequente, per ragioni diverse, impediscono alle scuole di accoglierli e dunque di fatto impedendo loro l'esercizio di un diritto e anche di un dovere, dato che parliamo di minori in obbligo scolastico".

Alla sigla del protocollo erano presenti anche il prorettore di Roma Tre Marco Catarci, la coordinatrice della Rete Scuole Migranti Paola Piva, la presidente della commissione capitolina scuola Carla Fermariello (Pd), l'assessora alla scuola del V municipio Cecilia Fannunza e due dirigenti scolastiche di altrettanti istituti comprensivi, Francesca Tarquini (Via dei Sesami) e Angela Minerva (Fidenae), oltre a Silvia Balocco di Sant'Egidio e Antonella Inverno di Save the Children.