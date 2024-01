Protezione civile, la gestione Rocca fa infuriare il Pd: "Operazione di spoil system" 

Polemiche in Regione Lazio sul sistema di gestione della Protezione civile. L'opposizione vuole chiarezza in merito al bando di nomina del nuovo responsabile della direzione regionale Emergenze, Protezione civile e Nue 112. A presentare un'interrogazione a riguardo è il consigliere regionale del Partito democratico Massimiliano Valeriani.

Lo scorso luglio l'assessore al bilancio Giancarlo Righini comunicava, illustrando la manovra contabile, la cancellazione dell'agenzia della Protezione civile, da accorpare Numero Unico per le Emergenza (NUE 112) formando un'unica direzione. Le ragioni erano principalmente di spending review. Una scelta che già allora aveva mandato il centrosinistra su tutte le furie.

"Prima hanno soppresso l'agenzia della Protezione civile con l'obiettivo di cancellare una poltrona, ma adesso hanno bandito un concorso esterno per il responsabile della nuova direzione regionale Emergenze, Protezione civile e Nue 112" tuona Valeriani. "Nel frattempo è tutto fermo: meno risorse, nessuna iniziativa e blocco totale delle attività di formazione dei volontari che l'Agenzia per anni aveva assicurato". E ancora: "Avevano presentato questa decisione come un'esigenza di risparmio per le casse regionali, mentre rappresenta una semplice e pura operazione di spoil system, che sta lasciando senza guida da molti mesi un settore fondamentale della Regione".

L'agenzia cancellata

Ricorda poi che "l'Agenzia era stata istituita per rispondere con tempestività ed efficacia alle diverse emergenze sul territorio regionale, tanto è vero che la legge istitutiva fu approvata nel 2014 anche con il voto positivo della destra che oggi lo dimentica, ma la giunta Rocca non sembra condividere questi obiettivi e invece di rafforzare e rendere sempre più efficiente il sistema della Protezione civile, ha eliminato l'Agenzia per trasferire competenze e funzioni a una mega direzione regionale, con il rischio ora di burocratizzare e rallentare la prontezza di intervento in caso di calamità".

L'agenzia in questione era stata istituita con l'accordo di tutte le forze politiche nel 2014. Era guidata da Carmelo Tulumello, 51 anni, che ha assunto l'incarico nel 2016 per essere riconfermato nel 2021 e avrebbe dovuto concluderlo nel 2026.

Corrotti: "Nostalgia delle mascherine di Zingaretti"

Replica a Valeriani la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Laura Corrotti. "Il Pd in Regione Lazio, attraverso il suo consigliere Valeriani, presenta una interrogazione sulla nomina del nuovo responsabile della direzione regionale Emergenze, Protezione civile e Nue 112 con annessa denuncia di immobilismo della struttura di Protezione Civile. Probabilmente hanno nostalgia della gestione Zingaretti famosa per lo scandalo delle mascherine acquistate e mai consegnate, con gravi danni erariali per le casse regionali come certificato dalla Corte dei Conti. È vero, la giunta Rocca vuole tagliare le poltrone, ma soprattutto non seguire l'esempio di chi l'ha preceduta".