"Smaltiteli a casa vostra": dentro o fuori Roma, nessuno vuole i rifiuti della Capitale

Che Roma necessiti di impianti di trattamento e smaltimento sul territorio, per abbattere i costi di trasferimento fuori regione e avvicinare la città all'autosufficienza nella gestione del ciclo rifiuti, è noto a tutti, romani e non. Il problema è che i rifiuti vicino casa non li vuole nessuno e le proteste nelle comunità locali costrette a fare i conti con impianti nuovi, da ampliare, da ammodernare, da riattivare, da prorogare, sono cronaca quotidiana. Albano e Magliano Romano contro la discarica, San Vittore e l'intera rete di Comuni del basso Lazio contro il termovalorizzatore Acea, Guidonia contro il tmb di Cerroni, il quartiere romano di Rocca Cencia contro il revamping del tmb di Ama. Cittadini sulle barricate spesso organizzati in associazioni sostenute dai sindaci del territorio e dalle opposizioni del Comune di Roma e della Regione Lazio, quando non dalla stessa maggioranza che su quegli impianti ha già deciso. Vedi il caso dei biodigestori che ha in mente il sindaco Roberto Gualtieri per Roma. Qui contrari ci sono i Verdi. E ancora, di fatto contro il sindaco, l'amministrazione Pd del XV municipio che ha di recente votato un atto contro l'impianto di compostaggio progettato nell'era Raggi. Il timore è che qui possa sorgere uno dei due biodigestori di Ama. Ma vediamo tutti i fronti del "no".

Discarica di Albano

Gualtieri ha prorogato la discarica di Albano di sei mesi, replicando l'ordinanza firmata la scorsa estate dall'ex sindaca Virginia Raggi che l'aveva riaperta dopo cinque anni di inattività, per salvare Roma dall'ennesima emergenza rifiuti. Una mossa che ha sollevato la protesta del piccolo Comune castellano. Dieci giorni fa una manifestazione sotto palazzo Valentini. "L'impianto deve chiudere - ha detto il primo cittadino Massimiliano Borrelli - e chi è responsabile dell'iter amministrativo, ovvero la Regione Lazio deve avviare una caratterizzazione idrogeologica e la bonifica dell'intera area per dare garanzie ai cittadini che ci abitano in termini di tutela ambientale e di salute". Richieste ora sul tavolo del vicesindaco della Città metropolitana, appena eletto, Pierluigi Sanna.

Discarica di Magliano Romano

Lo stesso avviene a Magliano Romano. Qui la discarica della società Idea 4, partecipata anche da Acea, è già operativa ma solo per rifiuti inerti. Mentre una Conferenza dei servizi aperta nel 2014 sta valutando l'autorizzazione per lo smaltimento di rifiuti urbani. Servirebbe a Roma, ma il sindaco a fianco alle associazioni di zona ha issato il muro. La cava si troverebbe in un'area soggetta a fattori escludenti di tutela integrale. In altre parole a circa 800 metri da siti sensibili, in particolare una scuola, secondo le distanze messe nero su bianco dal Piano rifiuti regionale del 2020. A tal proposito è sul tavolo della Commissione europea una petizione avviata dai Verdi per chiedere la chiusura dell'invaso.

Il termovalorizzatore di Acea

Altro impianto che fa tribolare il territorio è il temovalorizzatore di San Vittore del Lazio. Anche qui una Conferenza dei servizi è in corso per il rilascio della Via (Valutazione di impatto ambientale) necessaria alla realizzazione di una quarta linea di incenerimento. Servirebbe per poter garantire un lavoro degli scarti continuo, compensando lo stop delle altre linee in caso di manutenzione, e assicurando uno sbocco più stabile anche e soprattutto per Roma. Qui contrari ci sono 15 sindaci dei comuni del basso Lazio e alto casertano, firmatari di una diffida indirizzata alla Regione Lazio che, è l'accusa, avrebbe violato una serie di punti del Piano rifiuti regionale. Contrarie anche le province di Frosinone e Caserta e negativo il parere della Soprintendenza in Conferenza dei servizi.

Il Tmb di Rocca Cencia

Residenti e politica su tutte le furie anche a Rocca Cencia, contro il procedimento di "revamping" (ammodernamento) del Tmb di Ama, al centro di un esposto al Tar. I cittadini chiedono da anni la chiusura dell'impianto e il Consiglio municipale - unico a Roma guidato dal centrodestra - ha approvato la scorsa settimana all'unanimità un atto per chiedere lo stop di ogni attività al sindaco Gualtieri. Una lotta di secoli quella di Rocca Cencia contro i continui miasmi provenienti dalla lavorazione dei rifiuti all'interno dell'impianto.

Il Tmb di Guidonia

Altro fronte di mobilitazione nel comune di Guidonia Montecelio. Qui si trova uno degli impianti di trattamento meccanico biologico di proprietà del "patron" Manlio Cerroni, assolto lo scorso giugno dalle accuse di aver violato il vincolo paesaggistico del Parco archeologico dell'Inviolata, al centro del quale si trova lo stabilimento. Il sito dopo dissequestro e collaudo è ora in regola dal punto di vista autorizzativo. Raggi lo aveva indicato come uno di quelli deputati ad accogliere i rifiuti di Roma. Accanto ai cittadini anche la Regione Lazio che ha incaricato ufficialmente l'Arpa (Agenzia regionale protezione ambientale del Lazio) di attivare le procedure atte all'inserimento dell'Inviolata nelle aree a rischio ambientali, in ottemperanza della legge regionale approvata nel 2019, così come richiesto dal comune di Guidonia e dalle associazioni del territorio.

I biodigestori del piano Gualtieri

Fin qui per quanto riguarda gli impianti già presenti, da riattivare o ampliare. Poi c'è il capitolo degli impianti futuri. Nel piano del sindaco Roberto Gualtieri occupano un posto centrale due biodigestori anaerobici, impianti che consentono il trattamento dei rifiuti organici attraverso un processo di compostaggio, da costruire con i fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Ama ha già risposto al bando, ma a fare opposizione qui troviamo un pezzo della stessa maggioranza. "Si tratta di impianti che rilasciano in atmosfera composti azotati e solforati, inquinanti - ha detto Nando Bonessio, consigliere capitolino dei Verdi, a RomaToday - non vanno d'accordo con gli obiettivi dell'economia circolare". E ancora: "Abbiamo richiesto un incontro urgente all'assessora Alfonsi, dobbiamo assolutamente spiegarle che alcune scelte ipotecano il futuro della città". Se non dovessero esserci feedback positivi in tal senso, Bonessio non escludo lo strappo con la maggioranza: "Diciamo che sicuramente lo scontro sarà acceso".

La protesta del XV municipio (a guida Pd)

E tra le proteste scatenate dalla stessa maggioranza di fatto contro il sindaco Gualtieri, c'è anche quella del XV municipio guidato dal presidente Pd Daniele Torquati. Il parlamentino di via Flaminia ha votato favorevolmente a dicembre la proposta di risoluzione presentata dai gruppi di maggioranza per esprimere "netta contrarietà" all'indicazione dell'area in zona Osteria Nuova quale sito designato alla realizzazione di un impianto di compostaggio. L'area per un impianto di compostaggio era stata già designata da Virginia Raggi. Potrebbe essere scelta per i due biodigestori che verranno realizzati da Ama.