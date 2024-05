Gli Oepac tornano sotto al Campidoglio: "A rischio l'assistenza per i bambini con disabilità"

Gli Oepac tornano in piazza contro Gualtieri. Gli assistenti educatori alla disabilità, che lavorano nelle scuole capitoline per conto delle cooperative accreditate, nel pomeriggio di giovedì 30 maggio alle 16.30 si sono ritrovati in piazza del Campidoglio per un’assemblea aperta “agli operatori e le operatrici dei servizi sociali di Roma Capitale”. Il motivo lo spiega Germano Monti del comitato romano Aec-Oepac: “Lo scorso 14 dicembre avevamo chiesto la convocazione di un consiglio straordinario sulla situazione del servizio Oepac, ma a distanza di mesi e nonostante le nostre sollecitazioni, non se ne è saputo più nulla. Eppure i problemi persistono e anzi, aumentano”.

L’allarme: “Centri estivi per i bambini disabili a rischio”

Da novembre a febbraio gli Oepac hanno manifestato per cinque volte. E hanno chiesto la convocazione di un consiglio straordinario per poter discutere di alcune questioni considerate centrali: il processo di internalizzazione dei lavoratori, il miglioramento delle loro condizioni di lavoro e la carenza di fondi per l’erogazione del servizio. Un tema, questo, su cui nelle scorse settimane hanno lanciato l’allarme anche i municipi. A partire dal IX, dove le risorse scarseggiano e il rischio è di non poter garantire l’erogazione dei servizi dedicati ai più fragili fino alla fine dell’anno. Ma, senza arrivare al termine del 2024, l’emergenza, come spiega Monti, è anche più vicina e riguarda i centri estivi: “I bambini con disabilità rischiano di rimanere esclusi per l’estate perché mancano i fondi per gli Oepac. Le famiglie sono disperate, la situazione è critica e, nonostante questo, il Comune continua a ignorare le nostre richieste di confronto. Non è accettabile. Visto che non è stato mai convocato il consiglio straordinario, lo organizziamo noi oggi, proprio qui”. na cinquantina, secondo gli organizzatori, i partecipanti. Sulla questione è intervenuto anche Antonio De Santis, capogruppo della Lista civica Raggi: “Il problema dei fondi è strutturale e si ripete ciclicamente – spiega – sarà così anche a settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico, se si considera che le richieste per il servizio Oepac sono aumentate in maniera importante nell’ultimo anno”. Dai 7800 bambini e bambine assistiti nell’ottobre del 2022, si è passati, infatti, agli attuali 9200. Dal presidio arriva anche una critica ai consiglieri capitolini di opposizione: “La richiesta di un consiglio straordinario era stata presentata formalmente da tutti i consiglieri di opposizione, ma oggi qui a parte poche eccezioni non c’è nessuno, siamo stati lasciati soli”.

I numeri del servizio Oepac

Secondo i dati diffusi durante un evento organizzato da Confcooperative Federsolidarietà Lazio, AGCI (Associazione generale cooperative italiane) Imprese sociali Lazio e Legacoopsociali Lazio, insieme al Forum del Terzo settore, i primi due anni di sperimentazione del nuovo regolamento per i servizi educativi agli alunni con disabilità, hanno portato a un aumento dei bambini assistiti e delle ore erogate. Dai 7800 bambini e bambine nell’ottobre del 2022, si è passati agli attuali 9200. Il servizio è finanziato con circa 89 milioni di euro.