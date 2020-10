Ambulanti in protesta contro Raggi: "Con spostamenti bancarelle Campidoglio ci toglie il lavoro"

"Il covid ha aggravato una situazione già molto pesante per noi. Quanto deciso all'ultimo decreto, con sempre meno persone in strada, rende la situazione ancora più pesante". A parlare è Massimo, rappresentante dei circa cento venditori ambulanti che oggi nel primo pomeriggio hanno manifestato sotto la sede comunale del Dipartimento sviluppo economico e attività produttive di Roma Capitale, in via dei Cerchi. Una lunga battaglia quella degli ambulanti prima di tutto contro le delocalizzazioni volute dal Comune, ossia il trasferimento delle attività lontano dai beni monumentali cittadini.

"Il Campidoglio ci sta togliendo tutti i posti del centro storico. Siamo piccole imprese a carattere familiare" denunciano gli ambulanti. "In più sulle postazioni assegnate e sulle quali paghiamo le tasse, non vengono più accettati i cambi tra ambulanti. Ci stanno mettendo in condizioni di non lavorare. La situazione è critica. Abbiamo messo distanziatori, mascherine e gel sanificante e questo è il risultato". Via dei Cerchi è rimasta chiusa al traffico e presidiata dalla Polizia, senza che si siano registrati disagi.

Le ultime proteste e contestazioni di ambulanti e urtisti (venditori di souvenir per lo più appartenenti a famiglie di origine ebraica) contro la sindaca Raggi erano avvenute fuori dalla sinagoga, il 16 ottobre, in occasione della commemorazione del 77esimo anniversario del rastrellamento del Ghetto da parte dei nazisti. Al centro della mobilitazione, che invece in quel caso ha richiesto l'intervento della Polizia di Stato per placare le tensioni, le delocalizzazioni di bancarelle e venditori di souvenir fuori dal Centro storico.

Fonte Agenzia Dire