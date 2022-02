La Valle Galeria contro il sindaco Gualtieri: "Qui non vogliamo nessun impianto"

La protesta riparte e tra i cittadini della Valle Galeria la sensazione è che davvero, dalle loro parti, nulla cambi. La giunta Gualtieri ha deliberato la realizzazione di 14 nuovi impianti per la città, due biodigestori per la lavorazione dell'umido, due impianti per la selezione di carta e plastica e dieci centri di raccolta, otto nuovi e due da potenziare. Nei territori scelti c'è anche Roma sud ovest, con uno degli impianti multimateriale che arriverà a Ponte Malnome e uno dei biodigestori a Casal Selce.

La Valle Galeria, ancora una volta. "Esprimiamo il nostro piu? totale dissenso per le scelte deliberate dal Comune di Roma e valuteremo le iniziative da intraprendere da qui a breve" tuona il comitato Valle Galeria Libera, da secoli in prima fila per scongiurare l'apertura in zona di nuovi impianti per il trattamento di rifiuti, dopo gli anni di Malagrotta. "Non vogliamo piu? nessun tipo di impianto di rifiuti ma che il territorio deve essere protetto e riqualificato, perche? ha gia? dato tanto ed e? gia? pesantemente compromesso" spiegano i cittadini. "Tra un nuovo impianto a Ponte Malnome che lavorera? la carta di tutta Roma, il biogas di Casal Selce, i due tmb di Cerroni e la trasferenza verrà realizzato un vero e proprio compound dei rifiuti con tanti impianti (serviti da mezzi pesanti) concentrati in un unico territorio". E i residenti non ci stanno.

Come già successo innumerevoli volte in passato, questa non fa eccezione. Le proteste arriveranno. Anche perché il Campidoglio non ha intenzione di fare passi indietro sugli impianti approvati in giunta, già previsti tra l'altro nel programma elettorale e poi confermati nelle linee programmatiche del sindaco. "Le preoccupazioni dei cittadini sono comprensibili visto che per troppo tempo la gestione dei rifiuti non è stata organizzata in termini ambientalmente accettabili" commenta a RomaToday il presidente della commissione Ambiente Giammarco Palmieri.

"Oggi tuttavia siamo di fronte a una svolta, perché gli impianti che si mettono in campo vanno proprio in una direzione opposta, ovvero quella di garantire un trattamento che finalmente guardi ai dettami dell'economia circolare e alla possibilità che i rifiuti vengano trasformati in nuova materia". Certo, prosegue, "bisognerà essere rigorosissimi in ogni passaggio, perché se da una parte si investono 250 milioni nella bonifica di Malagrotta, è evidentemente che l'intento degli impianti che si realizzeranno non potrà che essere quello di liberare finalmente tutti i territori dai rifiuti".

In XV municipio è Pd contro Pd

La protesta poi non si esaurisce in Valle Galeria. Anche Roma nord si sta sollevando contro la scelta di realizzare a Cesano un biodigestore e qui la questione controversa è di carattere politico. È infatti il presidente del XV municipio il primo portavoce del malcontento, il piddino Daniele Torquati, che al nostro giornale ha definito la scelta del sindaco "un errore di valutazione che si aggiunge agli errori della vecchia amministrazione comunale e municipale, e che purtroppo hanno fatto perdere tempo ai romani".