La Valle Galeria protesta in Campidoglio: "Promesse sui rifiuti sono state smentite"

Consiglio straordinario con protesta. Dalle 10 di oggi e fino al pomeriggio inoltrato si terrà una seduta d'aula sul tema rifiuti - presente anche il sindaco Roberto Gualtieri - e in contemporanea i comitati della Valle Galeria scandiranno la loro protesta in piazza del Campidoglio. "Noi diciamo no perché le promesse fatte da tutti sono state smentite" tuonano i cittadini di Roma sud-ovest. Al di là delle novità che verranno annunciate oggi, la giunta dem ha già comunicato l'intenzione di realizzare un impianto per la selezione di carta e plastica a Ponte Malnome e un biodigestore a Casal Selce (non propriamente in Valle Galeria ma meno di un chilometro da Massimina). Una scelta che da mesi sta animando la mobilitazione, oggi in trasferta sotto le finestre dell'aula Giulio Cesare.

"Dicevano 'mai più nella Valle Galeria', ma poi sono venuti sulla linea di confine, a Casal Selce, e a Fiumicino. Noi diciamo no a chi diceva che la trasferenza dei rifiuti a Ponte Malnome sarebbe durata solo 180 giorni (e sono già tre anni) e ora ha pensato bene di realizzarci un nuovo impianto. A chi non vuole parlarci parlare risponderemo con un consiglio di comitati in piazza del Campidoglio". Le richieste del territorio?

"Vogliamo che i soldi del Pnrr siano investiti nell'acquisto di cassonetti di ultima generazione che traccino il rifiuto, chi lo getta e come lo getta, che lo compattino diminuendo i volumi. Vogliamo il decentramento di Ama (di operatori, non di dirigenti). Vogliamo un rafforzamento delle isole ecologiche e che ogni quadrante di Roma si faccia carico dei propri rifiuti. Questo per noi è il nuovo investimento che permetterà poi agli impianti di accogliere un rifiuto sano e pulito pronto per una lavorazione più attenta all’ambiente".

Tutte istanze dirette al sindaco Gualtieri, che in aula sarà chiamato a rendere conto del futuro impiantistico della città. A tracciare le linee del piano industriale Ama e a illustrare le strategie di intervento dei prossimi mesi, anni, per chiudere il ciclo rifiuti. Facendo anche i conti con le proteste.