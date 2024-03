I Radicali Roma chiedono a Gualtieri la chiusura immediata del Cpr di Ponte Galeria

Chiudete il Centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria. È l’appello lanciato dai Radicali di Roma che, nella mattinata di oggi, sabato 9 marzo, si sono trovati davanti alla struttura che ospita attualmente 29 persone, 25 uomini e 4 donne. La segretaria di Radicali Roma, Evita Vittoria Cammerino, insieme al segretario di Radicali Italiani, Matteo Hallissey, hanno replicato la protesta che, nel 2014, 13 detenuti portarono avanti “cucendosi la bocca per denunciare le gravi violazioni di diritti umani e le condizioni degradanti in cui vengono trattenuti all’interno del centro” dicono i Radicali in una nota.

Emergenza Cpr

Il Cpr di Ponte Galeria è ormai tristemente noto per numerosi fatti di cronaca raccontati negli ultimi mesi. Un centro che, come raccontato nella sezione Dossier di RomaToday, è “un inferno peggio di uno zoo”. Il 30 settembre 2023, un’infermiera del centro era stata molestata da un 25enne nigeriano, arrestato poi dai carabinieri. Il 7 ottobre sempre dello scorso anno, si era scatenata una rissa nella quale a rimetterci era stato un rappresentante delle forze dell’ordine. Una vera e propria polveriera esplosa il 4 febbraio 2024 dopo la morte di Ousmane Sylla, 22enne originario della Guinea, trovato impiccato con un lenzuolo a una grata intorno alle 6 del mattino. Dopo quanto accaduto, la politica ha chiesto la chiusura del centro dove, domenica 3 marzo, si è poi tenuta una manifestazione di fronte alla struttura, in solidarietà ai migranti che si trovano all'interno, durante la quale è scoppiato un rogo di sterpaglie. Contemporaneamente alcuni ospiti del Cpr avevano dato fuoco a dei materassi.

Condizioni disumane

" Emergenza sanitaria, condizioni disumane certificate anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, violenze quotidiane, per questo - ha dichiarato Matteo Hallissey in una nota -chiediamo la chiusura immediata di tutti i Cpr, a partire da quello di Ponte Galeria”.

“Con questa manifestazione - ha dichiarato Federica Oneda, della direzione Radicali Roma - vogliamo anche dar voce all’appello che abbiamo mandato al Sindaco Gualtieri affinché emani un’ordinanza contingibile e urgente di chiusura del Cpr di Ponte Galeria per la grave emergenza sanitaria e di sicurezza che sussiste all’interno di questo centro a Roma”.

“Invitiamo- ha affermato Evita Cammerino - tutte le cittadine, i cittadini e le realtà associative e politiche a sottoscrivere l’appello affinché il Sindaco chiuda questo centro”.