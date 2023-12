Oepac in agitazione, le coop incontreranno Gualtieri. Ma i sindacati di base restano fuori

Il giorno dopo lo sciopero e la protesta in piazza del Campidoglio da parte degli operatori Oepac, in Sala della Protomoteca si è svolta un'assemblea con cooperative, sindacati e operatori. Una riunione che, secondo gli organizzatori, ha visto circa 250 persone ritrovarsi per discutere delle criticità del servizio di assistenza che viene fornito ai bambini con disabilità nelle scuole di Roma Capitale.

L'incontro in Comune sulla vertenza Oepac

Fp-Cgil, Uil-Fpl, Agci Solidarietà, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali e Forum del Terzo Settore Lazio hanno fatto il punto rispetto alla sperimentazione del servizio, che dallo scorso anno viene effettuato tramite accreditamento da parte delle cooperative (circa 50 per ogni municipio), con le famiglie che sono libere di scegliere da chi ricevere il servizio. Assenti la Cisl e le sigle sindacali di base, come USB e CUB, coloro che il giorno prima avevano portato sotto le finestre di Roberto Gualtieri diverse centinaia di operatori e operatrici, con bandiere, cartelli e striscioni a favore dell'internalizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori, contro "contratti fake" e in polemica accesa con l'assessora Claudia Pratelli.

Sull'internalizzazione il fronte si spacca

Insomma, il fronte si spacca, anche se unito veramente non lo è mai stato. Le istanze sono differenti: Cgil, Uil e cooperative difendono la nuova modalità di esternalizzazione, che ha messo da parte le gare al massimo ribasso che avevano peggiorato il servizio. I sindacati di base chiedono l'assunzione degli operatori e delle operatrici, per garantire i diritti e mettere fine al lavoro povero. "Ma chi chiede l'internalizzazione chiede un'utopia - spiega Anna Vettigli, responsabile di Legacoopsociale Lazio - perché alle condizioni attuali è impossibile riuscirci in tempi e modalità adeguati. Noi non siamo contrari, se ci fossero le condizioni giuste, ben venga. Ma parliamo di oltre 3mila lavoratrici e lavoratori su Roma. Il governo su questo settore ha investito solo 4 milioni di euro nella Capitale, 100 milioni in tutta Italia, mentre il Comune ne ha messi 90. Uno squilibrio che andrebbe sanato, per poter pensare di far qualcosa di diverso dall'esternalizzazione attuale".

"Il 29 dicembre inizia una trattativa con Gualtieri"

Uno dei primi risultati ottenuti dalla riunione del 20 dicembre è stato l'incontro con l'assessora Pratelli e con il capo segreteria del Sindaco, Luigi Bugarini: "Ci hanno accolti prima che iniziassimo l'incontro - spiega ancora Vettigli - , hanno garantito l'impegno di Gualtieri a iniziare un tavolo di confronto per migliorare la situazione delle cooperative e degli operatori e delle operatrici. Ci vedremo, infatti, il 29 dicembre per iniziare la trattativa vera e propria". I due esponenti dell'amministrazione capitolina, a quanto emerge, avrebbero ammesso una certa rigidità nella riformulazione del servizio. La delibera di giunta del 19 ottobre che regola le convenzioni per il 2023/2024, infatti "è stata tagliata con l'accetta" commenta Vettigli, riportando il dialogo con Bugarini e Pratelli: "Non c'è stata concertazione - continua l'esponente delle centrali cooperative - e ci ha colti alla sprovvista. Con quella delibera, immediatamente operativa, non abbiamo avuto margine di discussione. Siamo andati dall'assessora al bilancio Silvia Scozzese per discuterne subito dopo, ma da parte sua hanno prevalso logiche contabili, ma questo non è una semplice prestazione oraria di manodopera, è un servizio. Il mancato pagamento dell'operatore dal primo giorno di malattia del bambino noi cooperative non riusciamo a coprirlo con l'indennizzo al 7% riconosciuto dal Comune, non è sufficiente. Le convenzioni le abbiamo firmate per impedire che si arrestasse il servizio, ma bisogna discuterne e rivedere parecchi aspetti".

Il centrosinistra al fianco delle cooperative

All'assemblea del 20 dicembre, che ha visto la presenza anche di vari consiglieri di maggioranza quali la capogruppo Pd Valeria Baglio insieme a Carla Fermariello ed Erica Battaglia, ai due esponenti di Roma Futura Giovanni Caudo e Tiziana Biolghini e l'onorevole Paolo Ciani di Demos: "L’inclusione dei bambini con disabilità è un fiore all’occhiello di questa città e l’amministrazione Gualtieri vuole continuare il percorso virtuoso avviato con l’accreditamento" hanno sottolineato le consigliere e i consiglieri. Una linea condivisa dalle cooperative, come conferma ancora Vettigli: "Questo tipo di esternalizzazione ha migliorato il servizio - conclude - e piace moltissimo sia alle famiglie sia alle consulte per la disabilità

Terzo Settore: "Nessun passo indietro sull'assistenza ai più fragili"

"Il Forum terzo settore Lazio – dice la sua portavoce, Francesca Danese, presente all'incontro - sostiene con tutte le sue reti la vertenza Oepac. Aspettiamo che il tavolo di concertazione dia concretezza alla risoluzione con fondi certi e rispetto degli operatori e delle famiglie. Se ciò non avvenisse siamo pronti a scendere in piazza per difendere un servizio unico in Italia. Aspettiamo l’incontro con il Sindaco, dopodiché nessun passo indietro nel sostegno anche alle nostre centrali cooperative che producono professionalità e lavoro vero vicino alle persone fragili". Fragili che sono aumentati notevolmente, da 7.800 a 9mila bambini circa nell'ultimo anno, frutto anche dall'inserimento di chi frequenta le scuole paritarie, vincitrici di un ricorso al Tar che lo scorso anno impugnò il nuovo regolamento che, inizialmente, escludeva questa categoria.

I sindacati di base tagliati fuori

Chi non ha preso parte alla riunione in Campidoglio del 20 dicembre e probabilmente non sarà al tavolo con Gualtieri è il sindacato CUB. Moira Aloisio commenta così quanto successo in Sala della Protomoteca: "Tutti hanno dovuto riconoscere che ci sono parecchie criticità nel servizio - commenta -. Da settembre, abbiamo chiesto diverse volte un incontro all' assessorato, segnalando la difficoltà che i lavoratori e le lavoratrici ci riferivano, ma siamo stati completamente ignorati. A nostro avviso, la dignità del lavoro e la qualità del servizio si potranno avere soltanto quando le lavoratrici e i lavoratori non dovranno fare i salti mortali per garantirsi un reddito anche in estate e nei periodi festivi, quando non ci sarà più la possibilità di avere un contratto di poche ore settimanali, con il ricatto di dover essere sempre a disposizione della cooperativa per raggiungere un salario decente".