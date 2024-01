Un forno crematorio a due passi da case e scuole. Cortei e proteste a Mentana

Cori, striscioni ed un lunghissimo corteo che si è riunito per dire di “no” al forno crematorio cittadino. Mentana, cittadina alle porte di Roma, è in fermento da quando l’amministrazione, con l’approvazione avvenuta nell’ultimo consiglio comunale, ha dato il via libera al project financing che prevede la realizzazione di un “tempio crematorio” a ridosso del cimitero cittadino. Una struttura con una canna fumaria da 15 metri che dovrebbe “smaltire”, entro il 2026, 2.112 tra salme e resti ossei. Il problema è che, tanto per fare un esempio, il forno sorgerebbe a meno di un chilometro da una scuola elementare e vicinissimo a diverse abitazioni del comune garibaldino.

Il forno crematorio

Il forno, che nel progetto viene chiamato “altare”, è stato proposto dalla Silve Spa nel 2022. L’amministrazione comunale, dopo aver sancito l’interesse pubblico, ha proceduto di recente all’approvazione, in consiglio comunale, del progetto di fattibilità tecnico economica. Un investimento di 2 milioni e 757 mila euro complessivi, con il Comune di Mentana che percepirà un canone annuo pari a 25 euro per ogni cremazione di “salma non residente”. La proposta, inoltre, prevede che il canone di concessione non potrà comunque essere inferiore alla soglia di 30 mila euro annui.

L’infrastruttura, che avrà due forni, sarà lunga 43 metri, larga 16 ed avrà, come detto, una canna fumaria alta ben 15 metri. Da lì usciranno i fumi delle cremazioni e che sono il motivo delle proteste dei residenti del territorio.

Forni in difficoltà

Che ci sia necessità, nella provincia di Roma, di un nuovo forno crematorio lo dicono i numerosi e disagi e disservizi vissuti dai cittadini romani alle prese con le ultime esequie per i loro cari defunti. Al momento sono presenti due impianti di cremazione sul territorio della provincia di Roma, quello di Prima Porta e quello di Civitavecchia. Il crematorio di Prima Porta è oberato di richieste e, conseguentemente, le salme destinate alla cremazione sono costrette a tempi di attesa lunghissimi, generando problematiche nella gestione del flusso delle utenze e causando non pochi disservizi.

Nel progetto sono state distinte diverse zone di provenienza delle possibili salme destinate alla cremazione presso il tempio crematorio di Mentana, associando ad ognuna di esse una diversa percentuale di ricezione. Il forno accoglierà il 50% delle salme provenienti dai comuni che si trovano a una distanza inferiore ai 30 chilometri di Mentana, il 30% per le città fino a 60 chilometri, l’8% delle salme dal comune di Roma e il 15% dalle province limitrofe.

Nello studio presentato dalla Silve sono stati “esclusi alcuni comuni della Provincia di Roma e soprattutto si è valutata l’ipotesi dell’apertura di un altro impianto di cremazione entro 30 km da Mentana: questo giustifica le percentuali di ricezione mai superiori al 50%. L’unico comune ad avere una percentuale di ricezione superiore è ovviamente Mentana di cui si suppone di eseguire la quasi totalità delle cremazioni”.

Proteste

Non solo tutte le forze politiche d’opposizione hanno espresso il loro dissenso contro l’opera. Si è subito costituito, infatti, un comitato per impedire la realizzazione del forno. È stata avviata una raccolta firme nei giorni scorsi e che viaggia ormai verso le 2.000 sottoscrizioni.

In tanti, infatti, hanno firmato anche oggi, sabato 27 gennaio, in occasione della marcia di protesta partita alle ore 11 dal parco Marcheggiani e che ha percorso le vie della città. Tutti uniti per dire di no al progetto.

“I mentanesi non sono stati minimamente consultati in merito a questa decisione – hanno scritto, in una nota, i promotori del comitato - e molti hanno protestato ritenendo che questa delibera sia una vera e propria imposizione, visto che il progetto non ha mai fatto parte del programma elettorale e quindi non ha raccolto la legittimazione del popolo. Inoltre i cittadini ritengono che l'impianto del forno crematorio, la cui allocazione è prevista a ridosso del centro abitato e a poche centinaia di metri da asilo e casa di cura per anziani, impatterà negativamente su tutto il territorio cittadino sia in termini di salvaguardia della salute sia in termini di perdita del valore economico delle abitazioni”.

Si sottolinea, poi, come non si vedano vantaggi per la città, compreso il “modesto ristoro economico previsto nella futura gara d'appalto” che difficilmente “potrà essere di reale aiuto alle casse comunali interessate da una situazione di pre-dissesto dovuta all'annoso contenzioso con la Sapienza Università di Roma per la vicenda di Madonna delle Rose”.