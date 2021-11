Concorso dirigenti scolastici, protestano gli aspiranti presidi bocciati all’orale: “Noi fuori ingiustamente”

Quattro anni fa il concorso per diventare dirigenti scolastici, da due la contestazione in sede amministrativa e penale al giudizio di “non idoneità” arrivato dopo la prova finale. Protestano gli aspiranti presidi bocciati all’orale: 200 i docenti che hanno fatto ricorso contro l’esito della prova, 24 nel Lazio e circa 15 a Roma. Tutti riuniti nel Comitato “Giustizia per l’orale” che oggi sarà in piazza per un presidio davanti al Ministero della Pubblica Istruzione.

I docenti, che si dicono “ingiustamente bocciati”, chiedono una riconsiderazione della propria posizione e di essere inseriti in graduatoria come futuri Dirigenti Scolastici. Il Comitato chiede una rivalutazione “non attraverso una sanatoria o una misura derogatoria, ma con una corretta procedura selettiva che riconosca le proprie reali conoscenze e capacità”. Contestano alcune irregolarità “dalla mancanza dei requisiti per il ruolo di commissari di alcune delle commissioni, alla mancata predisposizione della banca dati nazionale di quesiti richiesta dalla Commissione “madre”. Dalla verbalizzazione delle operazioni concorsuali con domande diverse da quelle poste ai candidati (come documentato in Procura da registrazioni e testimonianze) al mancato rispetto dell’oggettività di abbinamento candidati/commissioni”.

Da due anni la battaglia legale: "Giustizia per l'orale"

Da qui la battaglia legale: i duecento professori bocciati all’orale vogliono diventare presidi. Ma a distanza di due anni dai depositi dei ricorsi, nessuna udienza ha avuto luogo, “e anche il Tar non ha adempiuto alle richieste avanzate dai legali dei docenti”. “Abbiamo chiesto formalmente al Ministro della Giustizia l’esame urgente dei ricorsi pendenti al TAR e degli esposti depositati presso le Procure della Repubblica e a quello dell’Istruzione di trovare una soluzione ma - conclude Marco Picariello, Presidente del Comitato Nazionale Giustizia per l’Orale - nonostante alcuni membri delle commissioni del concorso siano stati rinviati a giudizio, nessuna iniziativa è stata ancora intrapresa”.