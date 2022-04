Cultura, il comune proroga fino al 31 dicembre l'osp Covid per eventi e manifestazioni

Se le occupazioni di suolo pubblico per i commercianti saranno veloci e gratuite fino al 30 giugno, quelle per chi organizza iniziative, manifestazioni ed eventi culturali avranno il via libera fino al 31 dicembre, come successo anche nel 2021. A deciderlo è stata la giunta capitolina, con una delibera proposta dall'assessore alla Cultura Miguel Gotor.

Chi organizzerà manifestazioni di ispirazione culturale su terreno pubblico all'interno del comune di Roma, quindi, avrà diritto all'esenzione del pagamento dell'Osp, solitamente obbligatoria prima dell'emergenza Covid, potendo anche allestire spazi per la vendita e la somministrazione, purché in percentuale minore rispetto all'attività culturale. Le richieste accettate saranno solo quelle a carattere temporanneo per manifestazioni rivolte ai Municipi, anche per quei progetti realizzati tramite la partecipazione ad avvisi pubbici già esistenti o di prossima pubblicazione.

“La pandemia del Covid-19 ha duramente colpito il settore dello spettacolo dal vivo e delle attività di tipo culturale – ha commentato l’assessore Miguel Gotor – e la situazione di difficoltà generalizzata che ne è conseguita non si è ancora conclusa. È per questo che abbiamo ritenuto fondamentale adottare anche quest’anno questa misura, per sostenere concretamente tutti coloro che ‘fanno’ cultura negli spazi pubblici di tutta la città, dal centro alle periferie, e per aiutarli a superare questo periodo difficile.”

''Siamo fortemente convinti che la direzione data sia quella giusta e come commissione continueremo ad accogliere e a fare nostre le difficoltà - ha aggiunto Erica Battaglia (Pd) - , ma anche i buoni esempi e i suggerimenti, che arrivano dal prezioso contributo di chi nella Capitale fa cultura. Ogni giorno e a prescindere dalle difficoltà incontrate in questi anni. Dal centro alle periferie. La sintonia di questi primi mesi di governo della città con l'assessorato capitolino e i Municipi di Roma sta dando buoni frutti e segnali concreti di buona politica. Continueremo coesi su questa strada: ascolto, accoglienza e decisione politica".