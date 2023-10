Dehors e tavolini, il Governo punta alla proroga a dicembre 2024. L'assessora Lucarelli dice "no"

L’emendamento deve essere ratificato ma la polemica politica si è già accesa. Parliamo dei dehors di bar, ristoranti e pub che, dalla pandemia, hanno beneficiato di un regime di semplificazione che, secondo il decreto Milleproroghe, sarebbe dovuto scadere a dicembre 2023. Ora, con l’emendamento al ddl Concorrenza presentato dai senatori di Fdi Nastri e De Priamo, il regime potrebbe essere esteso fino al 31 dicembre 2024. Una proroga che Roma Capitale ha già giudicato inaccettabile, vista la ferma volontà del Campidoglio di tornare ad un regime “normale” entro la fine dell’anno.

L’emendamento

Per i gestori di attività legate alla ristorazione e al beverage i dehors sono stati una vera e propria manna dal cielo, specialmente dopo il covid. Visto che consumare cibi e bevande all’interno dei locali era “pericoloso” si era pensato di dare la possibilità ai commercianti di fare servizio all’esterno senza chiedere autorizzazioni particolari. Una soluzione temporanea, emergenziale alla quale però adesso in pochi, se non nessuno, vuole più rinunciare. Ad appoggiare le richieste degli esercenti ci hanno pensato i senatori Andrea De Priamo e Gaetano Nastri, di Fdi. Se venisse ratificato l’emendamento presentato al ddl Concorrenza i gestori potranno continuare a tenere tavoli, sedie, dehors su strade, marciapiedi e altri spazi pubblici senza autorizzazioni fino a fine 2024.

No alla proroga

Monica Lucarelli, assessora alle politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità di Roma Capitale, non ha utilizzato mezzi termini, bocciando il ddl e la possibilità di proroga. “Forse il Governo non si è accorto che la pandemia è finita – ha detto in una nota - e che i dehors senza autorizzazioni non rispondono più alle necessità per cui sono stati introdotti da decreto. Una deregolamentazione che lede la nostra città, il nostro patrimonio culturale e i nostri cittadini”.

Del resto, questo emendamento al ddl concorrenza arriva in un momento molto caldo per l’assessorato, alle prese con la stesura del nuovo regolamento per le attività commerciali. Proprio di recente, a RomaToday, Lucarelli ha detto che le nuove regole saranno pronte entro metà ottobre. “Faccio un appello al Governo – ha aggiunto l’assessora - bocciare l’emendamento è un atto democratico. L’Italia non è un regno, è compito dei Comuni decidere come governare la propria città, è compito nostro lavorare per la Roma del futuro”. E se questo non dovesse accadere si preannunciano già battaglie a colpi di carte bollate al Tar del Lazio che, probabilmente, avrà molto da fare tra dicembre e gennaio 2024.

Cogliere l’occasione

Di diverso avviso Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. Non solo Pica è favorevole all’emendamento perché porterebbe ulteriore “sviluppo e indotto economico alla città e al territorio” ma perché potrebbe essere l’occasione giusta per avere più tempo per scrivere il nuovo regolamento. “Il confronto con l’assessora Lucarelli è stato fin qui fruttuoso – dice a RomaToday -un’ulteriore proroga a fine 2024 ci permetterebbe di ragionare meglio sul nuovo regolamento, programmando meglio le future stagioni, in particolare quella del Giubileo 2025. Ora come ora rischiamo di fare un regolamento in poco tempo e con dati ancora approssimativi”.

Nuovo regolamento

La Lucarelli “sta facendo un ottimo regolamento, ci stiamo lavorando da 4 mesi” riprende Pica anche se ci sono delle criticità che riguardano altri settori dell’amministrazione. Ad esempio, c’è la questione delle pedane dei dehors. Una soluzione che ancora non convince i vigili urbani ma che viene appoggiata da Pica perché “annulla l’abusivismo” visto che le pedane sono delimitate e diventa quindi impossibile “allargarsi” ed occupare più suolo pubblico di quanto non sia stato concesso. Si vuole puoi scrivere “un regime sanzionatorio più moderno” e, intanto, si sono già raggiunti degli accordi sugli arredi interni e sugli spazi occupabili, con paletti non più legati alla superficie di somministrazione ma ad un sistema integrato con lo spazio utilizzabile all’esterno.