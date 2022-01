Occupazione suolo pubblico bar e ristoranti, ok della Giunta: permessi prorogati fino al 31 marzo

Fumata bianca per la proroga che disciplina l'occupazione di suolo pubblico. Dopo quelle concesse dopo il primo lockdown del 2020, era stata la stessa maggioranza del sindaco Gualtieri a firmare una mozione per impegnare l'amministrazione a prorogare le misure straordinarie, come spiegato dal presidente della commissione Commercio Andrea Alemanni.

Proprio in tale contesto la giunta capitolina ha votato la delibera, che sarà sottoposta all'Assemblea, che proroga la data di scadenza prevista per la disciplina transitoria ed eccezionale in materia di occupazione di suolo pubblico funzionale agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

"In questo modo - si legge in una nota del Campidoglio - l'Amministrazione si adegua alla normativa nazionale, che ha prorogato lo stato di emergenza Covid-19 fino al 31 marzo 2022. Il limite per le concessioni di suolo pubblico con esenzione del canone era fissato al 31 dicembre 2021 e viene così prorogato al 31 marzo 2022".

"Abbiamo lavorato a ritmi serrati negli ultimi giorni, e per questo ringrazio i miei uffici - spiega Monica Lucarelli, assessora alle attività produttive - per adeguarci alle ultime disposizioni nazionali, in modo da dare certezze agli operatori. In questa fase transitoria, l'amministrazione si adopererà per modificare il regolamento attuale in modo tale da coniugare le esigenze degli esercenti, il rispetto del decoro e la vivibilità dei quartieri. Nel frattempo, da subito, avvieremo controlli mirati per garantire la legalità e tutelare gli operatori che hanno agito in linea con le regole".