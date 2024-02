Riqualificare l’area sportiva di parco di San Gregorio: “Diventi come Colle Oppio”

Il rilancio dell’area sportiva di Colle Oppio si è rivelato un successo. Con il supporto di Sport e Salute l’amministrazione è riuscita a trasformare un’area degradata, con uno skatepark devastato ed un playground da basket transennato, in un polo sportivo che è diventato un modello internazionale.

Un playground su cui investire

Non era però soltanto Colle Oppio a necessitare di un intervento di restyling. Nel territorio del municipio I, povero di spazi pubblici dove poter svolgere gratuitamente delle attività sportive, c’è anche un altro parco che merita attenzione. È quello di San Gregorio, nel rione Celio. Confinante con villa Celimontana, anche l’area sportiva che è lì presente andrebbe riqualificata, “analogamente al progetto realizzato nel parco del Colle Oppio” si legge in un documento recentemente discusso, ed approvato, in commissione lavori pubblici e rigenerazione urbana del municipio I.

Il potenziale da sfruttare

“Il parco di San Gregorio merita un’attenzione maggiore rispetto a quelle che le viene attualmente riservata. Un modo per investirci – ha dichiarato il consigliere di Fratelli d’Italia Stefano Tozzi – potrebbe essere proprio quello di riqualificare il playground, com’è avvenuto a Colle Oppio” dove, skateboard a parte, è stato sistemato anche un campo da basket. “Quello con vista sul Colosseo è piccolo ed infatti è stato omologato per il basket a tre, invece quello di San Gregorio avrebbe le dimensioni giuste per essere regolamentare. Perché quindi non puntarci? Sistemato con nuovi materiali – ha spiegato il consigliere – magari dotato anche di piccole gradinate, compatibili con il contesto, potrebbe diventare uno spazio da mettere a disposizione anche delle scuole del territorio”.

La carenza di spazi sportivi pubblici

Sulla stessa linea le valutazioni espresse dalla presidente della commissione lavori pubblici, la democratica Giulia Callini “Il rione Celio ma in generale il I municipio necessita di aree sport per offrire servizi di qualità ai nostri giovani e quindi – ha commentato Giulia Callini, presidente della commissione lavori pubblici – o ne vanno create di nuovo oppure, se già ci sono, vanno riqualificate quelle esistenti”. È questo il caso del playground Davide Ancillotto, nell’area verde di San Gregorio. “Quel campo va rinnovato, per consentire ai giovani di incontrarsi e divertirsi facendo attività fisica”.

L'attenzione per il quadrante

“Ovviamente sarà necessario un confronto con le sovrintendenze” ha riconosciuto Callini “ma investire in quell’area potrebbe inserirsi nell’ottica di un’attenzione ad un quadrante su cui si sta già investendo” basti pensare al progetto Carme che, ha ricordato Callini “vuole rimettere l’area archeologica dei Fori al centro della vita urbana, in un percorso pedonale che include anche il Celio”. La sistemazione del playground intitolato a Davide Ancillotto, il giovane cestista della Virtus deceduto nel 1997, finirebbe per migliorare l’attrattività del parco anche per i cittadini più giovani del territorio.