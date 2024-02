Troppi forni crematori in costruzione, il Polo progressista chiede uno "stop" alla Regione Lazio

Stop a nuovi forni crematori fin quanto non ci sarà una legge ad hoc. Lo ha chiesto la consigliera regionale del Polo progressista Alessandra Zeppieri, preoccupata dal fatto che nella regione si stiano “costruendo un numero imprecisato di forni crematori”. Zeppieri e ha presentato un “question time” per sapere come intenderà muoversi la Regione Lazio sul tema e, nel frattempo, bloccare la costruzione di tutti i nuovi siti. Un’idea che interessa da vicino diverse città del Lazio, come Montasola nel reatino o Mentana, in provincia di Roma. Strutture simili potrebbero essere realizzate anche a Guidonia mentre è già in corso di realizzazione un forno ad Ardea, realizzato con un partenariato pubblico privato.

Nessuna legge specifica

Ovunque vengano realizzati, i forni crematori portano polemiche. Del resto, sono strutture impattanti sia da un punto di vista visivo, con le alte canne fumarie, che ambientale, a causa dei fumi rilasciati dalla cremazione dei corpi. Bisogna però sottolineare come attualmente, nel Lazio, ci siano solo tre forni attivi: quello di via Flaminia a Roma, uno a Civitavecchia ed uno a Viterbo. Tanto per fare un paragone, in Campania ce ne sono 5, in Emilia Romagna 12 e 14 in Piemonte.

«Nella Regione Lazio si stanno costruendo un numero imprecisato di forni crematori – afferma, in una nota, la consigliera Alessandra Zeppieri – senza però che vi sia una legge specifica al riguardo. Questo comporta che molto spesso questi impianti sorgano in luoghi poco idonei, senza che vi sia una valutazione di impatto ambientale, nonostante siano stati assimilati dal Consiglio di Stato agli inceneritori, e non rispettando i reali fabbisogni dei territori». Per questo Zeppieri vorrebbe che i forni venissero assoggetti a procedure di valutazione sia di impatto ambientale che strategico, prevedendo anche una moratoria affinché gli impianti che si stanno costruendo vengano bloccati fino a quando la legislazione non sarà chiara in merito.

Nuovi forni nel Lazio

Zeppieri, nella nota, parla in particolare del Comune in provincia di Rieti di Montasola, paesino di 300 anime “che dovrebbe effettuare 6mila cremazioni l’anno, di fianco a una zona archeologica dove persiste anche una chiesa del 1200”. I permessi, almeno quelli fin qui richiesti dalla legge, sono stati dati ma “sembra lampante la sproporzione dell’opera rispetto al numero di abitanti e la mancanza di un’adeguata normativa che disciplini il tema”.

Di recente, ha fatto discutere il nuovo forno crematorio che dovrebbe sorgere a Mentana, a ridosso del centro cittadino, grazie ad un partenariato pubblico privato. I cittadini sono scesi in piazza per protestare lo scorso 27 gennaio e lo stesso faranno sabato 24 febbraio. Intanto, lunedì 26 si riunirà un consiglio straordinario per discutere la mozione delle forze di opposizione che hanno chiesto il ritiro della delibera con la quale è stato dato il via libera al progetto.