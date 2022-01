"Gualtieri ascoltaci, il problema cinghiali a Roma si risolve così"

I cinghiali possono smettere di essere un problema per Roma. Parola dell'associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa) che ha elaborato una proposta pronta per essere recapitata al sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Il piano prevede la messa in sicurezza e la sterilizzazione dei cinghiali presenti nella Capitale e nei dintorni ed un piano nazionale di adozione degli stessi. "Il piano studiato nei minimi dettagli prevede la realizzazione di aree apposite ai margini della città dove ospitare i cinghiali dopo la loro cattura e sterilizzazione, mentre il piano di adozione a distanza permetterebbe come oggi avviene per cani e gatti la loro gestione da parte delle strutture che li ospitano a costi bassissimi. Certo nel contempo dovrebbe essere completata l'opera di pulizia della città in modo da ridurre gli arrivi di nuovi animali attirati dalla spazzatura presente ancora in diverse zone di Roma".

Sempre secondo gli animalisti il progetto potrebbe essere completato entro qualche mese con l'ausilio e l'opera di un gruppo di veterinari. "Esistono dei progetti pilota italiani ed europei a cui fare riferimento, certo la sterilizzazione e la liberazione allo stato brado sarebbe una soluzione incompleta, serve invece provvedere ad un progetto più dettagliato che preveda delle aree di accoglienza come noi prevediamo nel nostro", concludono gli animalisti di Aidaa.

