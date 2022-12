Il Pd vuole completare la pedonalizzazione del Tridente. Commercianti permettendo

Una viabilità alternativa, per ovviare a quella che sarebbe una pedonalizzazione completa di piazza di Spagna e piazza Mignanelli. E' l'obiettivo di una parte della maggioranza capitolina, composta da cinque consiglieri del Pd tra i quali il presidente della commissione turismo e quelli delle commissioni mobilità e patrimonio. La proposta di delibera è stata protocollata il 15 dicembre, inviata alle commissioni capitoline competenti oltre che al Sindaco e agli assessori Segnalini (Lavori pubblici), Mobilità (Patanè), Onorato (Turismo) e Gotor (Cultura).

La proposta di delibera per la pedonalizzazione totale del Tridente

Lo scopo di Cristina Michetelli, Giovanni Zannola, Antonella Melito, Yuri Trombetti e Mariano Angelucci è quello di completare una pedonalizzazione delle due aree iniziata nei primi anni '90 e mai completata. "Vogliamo pensare ad una nuova collocazione degli stalli dei taxi - fanno sapere i dem - e per il carico e lo scarico delle merci, che andrebbero in via Due Macelli". Piazza di Spagna e piazza Mignanelli, con la Scalinata di Trinità dei Monti, diventerebbero dunque un unico tratto solo per pedoni, vietato ai mezzi pubblici e privati, fatti salvi quelli per il soccorso e delle forze dell'ordine. Tutto intorno ristoranti, gallerie d'arte e boutique d'alta moda, come ad esempio l'atelier di Valentino.

Municipio e commercianti perplessi

Non tutti sono così favorevoli. Il 16 dicembre si è riunito un gruppo di associazioni di via Condotti e via Margutta, insieme alla minisindaca del centro storico Lorenza Bonaccorsi, per esprimere le principali perplessità. Una su tutte il fatto che si proponga una pedonalizzazione totale senza un piano generale. Osservazione che, a quanto emerge, sarebbe condivisa da Bonaccorsi.

"Si mette ordine a una parte cruciale della città, attualmente è un ingorgo"

"Mettiamo ordine in una parte importante della città - rivendica uno dei firmatari della proposta di delibera, ora al vaglio di uffici e assessorati - la più vista dai turisti di tutto il mondo, procedendo alla pedonalizzazione completa. Così si mette ordine alla sosta dei taxi e si fa in modo che il centro storico diventi totalmente fruibile, affinché i turisti e i romani possano camminare in tranquillità. Un luogo così importante e ricco di Storia e monumenti non può essere un incrocio di macchine, un ingorgo quotidiano. Con la pedonalizzazione di piazza Mignanelli e di quel tratto di piazza di Spagna, facciamo un altro passo per diventare davvero una città europea".

Breve storia della pedonalizzazione del Tridente

La pedonalizzazione di una porzione di piazza di Spagna nasce nel 1992. Il Comune, amministrato da Franco Carraro, istituisce un'area pedonale, una corsia riservata al transito dei mezzi Atac e sistema la sosta delle auto sul lato di via del Babuino. Quattro anni dopo Francesco Rutelli firma l'ordinanza che istituisce la pedonalizzazione di piazza Mignanelli. Nel 1999 la pedonalizzazione riguarda il tratto da piazza Mignanelli (in parte) fino a vicolo del Bottino. Per non vedere più i mezzi pubblici su piazza di Spagna bisogna arrivare al 2014, giunta Marino: viene modificata, con una delibera, l'atto di giunta del 2006 che permetteva il transito dei bus elettrici.