Una proposta di legge regionale a favore dei minori stranieri non accompagnati

Un fondo di 750.000 euro allo scopo di realizzare campagne di sensibilizzazione e per sostenere azioni volte all'integrazione dei minori stranieri non accompagnati che vivono sul territorio del Lazio. A chiederlo, con il deposito di una proposta di legge regionale, sono i consiglieri di Italia Viva Marietta Tidei e Luciano Nobili.

La proposta di legge regionale del Terzo Polo a favore dei minori stranieri

Gli sbarchi delle ultime settimane vedono quasi sempre una quota molto importante di minori, spesso senza genitori o altri parenti prossimi. Per questo il gruppo del Terzo Polo alla Pisana ha ritenuto opportuno proporre un'integrazione alla legge statale 47 del 7 aprile 2017, tramite l'attivazione di un fondo per finanziare politiche attive regionali "dirette a contrastare ogni forma di discriminazione - dichiarano i due renziani - e tese a favorire il rispetto della dignità della persona e, in particolare, a tutelare l’integrità psicofisica dei bambini e degli adolescenti".

Un fondo di 750mila euro per attività e formazione

Il fondo, da circa 750.000 euro, verrebbe gestito per azioni da svolgere in collaborazione con il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, portate avanti con il coinvolgimento degli enti locali, delle scuole, gli enti ecclesiastici, le organizzazioni del Terzo Settore: "Lo scopo primario - spiegano Tidei e Nobili - è la diffusione della conoscenza del tutore volontario, istituito dalla legge statale, alla cui selezione e formazione provvede il Garante regionale. La proposta di legge presentata prevede inoltre l’avvio di progetti culturali, sociali e sportivi sui temi del rispetto delle diversità delle persone". E non solo.

Polizze assicurative per i tutori volontari

Nelle ambizioni dei due consiglieri d'opposizione, di recente usciti dalla coalizione di centrosinistra guidata dal Pd, c'è anche quella di organizzare corsi di formazione per il personale scolastico e sportivo per l’acquisizione di idonee tecniche psico-pedagogiche, l’attivazione di progetti di rete che promuovano forme permanenti di collaborazione con i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, delle prefetture, delle forze dell’ordine, delle Asl e degli enti locali. "Abbiamo infine previsto un rimborso a favore dei tutori volontari - aggiungono i consiglieri - per la stipula di specifiche polizze assicurative che coprano gli eventuali danni verificatisi nell’adempimento dei relativi compiti di tutela".