Raggi e la propaganda elettorale con risorse pubbliche? Sindaca bacchettata anche dalla fronda grillina

Una conferenza stampa, a carattere istituzionale, con relatori scelti solo nella cerchia dei fedelissimi. Ed una pagina facebook utilizzata per promuovere il proprio comitato elettorale. La campagna per le amministrative entra nel vivo e la Sindaca finisce sotto i riflettori di avversari ed alleati politici.

La scelta degli invitati

Il caso della giornata è rappresentato dall’appuntamento lanciato nella Sala protomoteca del Campidoglio. “La Sindaca Raggi presenta - si legge nell’invito - i Piani di Zona tra sostenibilità ambientale, sociale ed economica”. Un’iniziativa a cui vengono invitati l’assessore all’Urbanistica Luca Montuori, il presidente della commissione Urbanistica Carlo Maria Chiossi e l’assessore alla mobilità Pietro Calabrese. Manca invece tra i relatori, e non per sua scelta, il presidente della commissione Mobilità Enrico Stefàno. L’unico, tra i quattro pentastellati, a non essere allineato alla rielezione della Sindaca.

L'anomala assenza del dissidente

“Delle due l'una: o questo è un evento istituzionale, e allora non si capisce come mai non sia stato invitato anche l'omologo del Presidente della Commissione Urbanistica, ovvero il presidente della Commissione Mobilità, considerato che sono presenti i rispettivi assessorati (Mobilità e Urbanistica), oppure si tratta di un evento di propaganda elettorale” ha obiettato Enrico Stefàno.

Il dubbio del consigliere grillino

Il consigliere capitolino, di fatto ancora oggi un esponente della maggioranza, non sembra intenzionato a fare sconti. Anche perchè, se l’appuntamento è legato alla campagna elettorale della sindaca “allora non si capisce come mai si tenga in una sede istituzionale, il Campidoglio, con personale e risorse di Roma Capitale, a spese di tutti i cittadini romani”. Che ci sia qualche “anomalia” in questa conferenza stampa non lo ha rilevato solo Stefàno.

I piani di zona e la campagna elettorale

Donatella Iorio, altra consigliera della “fronda pentastellata”, a sua volta ha commentato l’iniziativa. Lo ha fatto per ricordare l’impegno, dedicato dalla commissione Urbanistica alla questione dei piani di zona. Per quattro anni è stata lei a presiederla, con “pochi strumenti comunicativi a disposizione”. Qualcosa però è camiato. “Oggi vedo che giunti in campagna elettorale si porta il tema alla ribalta e si organizza, dopo anni, una conferenza stampa”. Non resta che prenderne atto.

La pagina istituzionale che promuove il comitato elettorale

L’episodio della conferenza stampa, arriva all’indomani di un’altra “anomalia” istituzionale. Questa volta non è stata registrata da un rappresentante pentastellato, bensì da un consigliere di Fratelli d’Italia: Francesco Figliomeni. “Vedere la pagina istituzionale del Sindaco Raggi ‘sponsorizzare’ il proprio comitato elettorale è uno schiaffo alla decenza - ha commentato il consigliere di centrodestra, che ha suggerito a Raggi “di prestare attenzione perché è vietato dalla legge utilizzare risorse pubbliche per fini privati”.

La richiesta in sospeso

Insomma i canali e le sedi istituzionali vanno usati, ma per scopi diversi da quelli elettorali, sembrano voler sottolineare i consiglieri di maggioranza ed opposizione. Nel caso della conferenza stampa, è possibile tuttavia che la Sindaca non abbia ritenuto necessario invitare il presidente della commissione mobilità che però, adesso, chiede di saperne il motivo. “MI farebbe un enorme piacere avere una semplicissima risposta” ha concluso Stefàno. Perchè altrimenti, al dissidente grillino e probabilmente non solo a lui, il dubbio rimane.