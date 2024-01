Il pronto soccorso del Pertini esplode, troppi pazienti e poco personale: "Situazione drammatica"

“Gli operatori del pronto soccorso lavorano in una situazione drammatica, non più sostenibile”. È il grido di allarme che arriva dalla Uil Fpl sulle condizioni dell’ospedale Sandro Pertini, oberato di pazienti dopo la chiusura del nosocomio di Tivoli reso inagibile in seguito al devastante incendio che lo ha colpito nella notte dell’Immacolata.

La situazione del pronto soccorso del Sandro Pertini

Da quel giorno gran parte dell’utenza del San Giovanni Evangelista è stata dirottata verso la struttura di via dei Monti Tiburtini che però, a quanto denuncia il sindacato, non avrebbe il personale sufficiente per rispondere all’aumento della domanda di prestazioni. La direzione ha aperto due nuove aree per accogliere i pazienti “ma al Pertini - dice a RomaToday Michele Cipollini, sindacalista territoriale della Uil Asl Roma 2 - mancano infermieri ed operatori socio sanitari. È impossibile sopperire alle assenze se non attivando straordinari o facendo saltare i riposi dovuti”.

"Turni disumani e caos organizzativo"

Da qui la situazione al collasso. “Turni disumani, carenza di personale, caos organizzativo, strutture vetuste, episodi di violenza ben oltre i limiti della tollerabilità umana ai danni degli operatori sanitari che diventano il macabro capro espiatorio dei disservizi con cui fare i conti” scrive la Uil chiedendo un incontro urgente ai vertici dell’ospedale. “In aggiunta mancano ancora sul territorio le strutture di assistenza per pazienti cronici. Il personale è stato sottoposto a forte stress, passando fin troppo facilmente dai ‘grazie eroi’ alla fase degli insulti e delle minacce”.

“È evidente che il Pertini sta affondando, e presto la stessa sorte toccherà al Policlinico Umberto I” dice Cipollini. “Non si capisce perché la regione non abbia mandato qui il personale di Tivoli, d’altronde questi due presidi sanitari sono quelli più vicini e sui quali si riversa gran parte dell’utenza del nosocomio andato a fuoco”. E al Pertini i nuovi infermieri, alle prese con le prove del concorso, arriveranno probabilmente solo in primavera. “Troppo tardi - conclude Cipollini - per evitare il caos”.