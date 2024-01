Pronto soccorso al collasso. I sindacati incalzano Rocca: “Servono assunzioni”

I pronto soccorso di Roma e della regione sull’orlo del collasso. Code interminabili e attese infinite. 1100 le persone in attesa di ricovero, secondo i dati forniti dalla Simeu, la società italiana medicina di emergenza e urgenza. E mentre sul fronte monta la polemica politica, con il reciproco scambio di accuse tra centrosinistra e centrodestra oggi al governo della Pisana, i sindacati preparano la protesta.

Emergenza pronto soccorso

“La situazione di emergenza nei Pronto Soccorso non mostra segni di miglioramento dopo le inefficaci misure adottate dalla Regione, ovvero destinare 24 milioni di euro alla sanità privata convenzionata anziché investirli per nuove assunzioni. Il numero elevato di accessi e la carenza di personale causano un afflusso incontrollato di pazienti in attesa di un posto letto e operatori sanitari allo stremo” scrivono in una nota la Funzione Pubblica, la Camera del Lavoro e lo Spi Cgil Rieti Roma Est Valle dell’Aniene. A complicare una situazione già di per sè complessa anche la chiusura dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, devastato da un incendio. Pazienti trasferiti e dirottati presso Pertini e Policlinico Umberto I. Anche l’aumento dei casi Covid ha contribuito ad ingolfare il sistema.

La richiesta della Cgil al presidente Rocca

Da qui la richiesta di soluzioni. “Chiediamo al presidente Rocca di affrontare concretamente i problemi che affliggono il sistema sanitario e di utilizzare i fondi pubblici per sviluppare un piano di assunzioni che tenga conto delle reali necessità sanitarie dei cittadini, non come ha scelto di fare qualche giorno fa siglando un protocollo d'intesa per i Pronto Soccorso tra la Regione e la Croce Rossa Italiana, con un ulteriore investimento di 8 milioni di euro a vantaggio della sanità privata convenzionata” tuona la Cgil. Il sindacato chiede inoltre un aumento dei posti letto e il potenziamento della rete territoriale e della medicina di base, necessarie per alleggerire i pronto soccorso e per somministrare tutte le cure che non richiedono un ricovero ospedaliero. Pronta la protesta. Primo appuntamento lanciato per il 10 gennaio quando le bandiere sventoleranno sotto la direzione generale della Asl Roma 2 e del Policlinico Umberto I. Obiettivo “sensibilizzare l'opinione pubblica e richiedere il rispetto dei diritti non solo delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche dei cittadini che hanno il diritto di avvalersi della sanità pubblica che necessita di maggiori investimenti con un piano straordinario di assunzioni”.