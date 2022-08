Diritti a portata di click: il Campidoglio a caccia di un’App per le persone sorde

A Pomezia ed Aprilia esiste un’applicazione che consente alle persone sorde di poter comunicare le emergenze. Anche un municipio ha deciso di sperimentarla. Perché,uno strumento del genere, nella capitale d’Italia ancora non esiste.

Un gap da colmare

La questione è stata affrontata nel corso d’una seduta che ha visto partecipare i consiglieri della commissione pari opportunità e di quella dedicata alla mobilità. In un incontro che è stato interamente tradotto con la lingua dei segni, i rappresentanti di maggioranza ed opposizione hanno ascoltato le richieste che arrivano dai cittadini con questa forma di disabilità e l’esperienza dell’unico municipio che per ora ha cercato di colmare il gap.

A Roma esiste infatti una piattaforma web ed un’app dedicata a fornire, ai cittadini sordi, le informazioni ed i servizi garantiti dall’Urp, dallo sportello anagrafico, dalla direzione socio educativa e dai servizi sociali. Ma non esiste uno strumento tecnologico in grado di raccogliere le testimonianze e le richieste d’aiuto, in definitiva a gestire le situazone di emergenza, in cui restino coinvolte persone sorde. Anche il tentativo del municipio X, che aveva deciso di sperimentare l’App Municipium, al momento non ha dato i suoi frutti.

L'App Municipium per le persone sorde

L’ente amministrato da Mario Falconi si era candidato a diventare il capofila di un progetto che, in prospettiva, doveva coinvolgere l’intera città. Per farlo, così come hanno già fatto comuni come Ladispoli, Aprilia o Monte Compatri, aveva aderito all’App Municipium. Il suo funzionamento è intuitivo. Da una schermata si sceglie il territorio in cui si vuole fare la segnalazione poi una volta effettuato l’accesso, bisogna cliccare sulla voce “Sos polizia locale” scegliendo la sottocategoria relativa alla segnalazione che si vuole fare. L’aver circoscritto il territorio ad un solo municipio, però, ha finito col tagliare le gambe alla sperimentazione che di fatto è rimasta, ad Ostia, solo sulla carta. Al Campidoglio il compito di implementare l’App Municipium oppure di trovare soluzioni alternative.

“Le barriere nella comunicazione sono da rimuovere per l' accesso ai servizi per le persone sorde, si tratta di garantire diritti – ha commentato Michela Cicculli, presidente della commissione pari opportunità del comune – Quando parliamo di situazioni di emergenza, come gli incidenti stradali o ogni altra situazione di disagio legata alla viabilità, il diritto di entrare rapidamente in contatto con chi può prestare aiuto è ancora più importante”.

Un diritto da garantire

Durante la commissione cui ha partecipato anche il X gruppo di polizia locale, è stato spiegato anche l’attuale funzionamento del sistema unico di segnalazione, il 112. “Il 112 fornisce tramite la app ‘where are’ – ha spiegato Cicculli - un servizio per le persone sorde. Credo sia necessario fare un approfondimento, vista anche la disponibilità dell'assessorato alla mobilità, sull' efficace utilizzo della App, le modalità di accesso e i tempo di intervento. Secondo Rotondi (il presidente dell’Aps Emergenza Sordi ndr), infatti,non garantirebbero alla persona in difficoltà di sentirsi adeguatamente soccorse”. Cosa fare quindi? Per la presidente della commissione pari opportunità “migliorare gli strumenti tecnologici che abbiamo a disposizione potrebbe essere una risposta da affiancare allo studio di nuovi programmi e iniziative come la app municipium”.

Alla ricerca dell'App da sviluppare

Sulla stessa linea le considerazioni anche di Giovanni Zannola, il presidente della commissione mobilità. “Condivido l'idea di verificare bene i servizi esistenti – ha confermato Zannola – potenziarli e capire se e come integrarli con la proposta ascoltata” che è quella dell’App Municipium. La ricerca di un supporto tecnologico, per venire incontro alle richieste d’intervento delle persone sorde, è ufficialmente partita.