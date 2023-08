È caos sugli scatti di carriera dei dipendenti comunali: la procedura rischia lo stop

Le candidature potranno essere presentate fino al 24 agosto, ma la sorte delle progressioni economiche orizzontali (Peo) dei dipendenti capitolini è legata ormai alla decisione dei giudici. La Cgil ha infatti presentato ricorso contro la procedura selettiva interna indetta da Roma Capitale per permettere, dopo quattordici anni di attesa, a impiegati, vigili, tecnici e maestre di fare “carriera”.

Cosa sono le progressioni verticali

Un concorso interno all’amministrazione rivolto ad una platea potenziale di 14mila persone. Duemila in tutto coloro che potranno migliorare il proprio livello: in particolare 675 dell’area tecnico amministrativa, 700 educatori ed educatrici scolastiche, 690 vigili urbani. Un modo per valorizzare i dipendenti ed evitare che scappino altrove.

Un bando che aveva sin da subito fatto registrare lo strappo con parte dei sindacati. Motivo del contendere erano stati i criteri e i punteggi stabiliti per la procedura di progressione, l’ampio spazio dato al titolo di studio “a discapito dell’anzianità” e quel valore determinante attribuito al colloquio motivazionale per sua natura basato “su criteri non oggettivi e misurabili”.

Il Comune vuole i coordinatori pedagogici: ricorso Cgil

Con la Cgil la rottura era arrivata soprattutto sull’introduzione della figura del coordinatore pedagogico. Ed è proprio su quei 300 posti messi a bando per il nuovo profilo che si basa il ricorso del sindacato. “Più specificatamente contestiamo il requisito di accesso della sola laurea in pedagogia richiesto dall'amministrazione con una interpretazione delle attuali norme a nostro avviso assai disinvolta”, spiega a RomaToday il segretario regionale Fp Cgil Roma e Lazio, Marco D’Emilia. “Inoltre non si capisce per quale assurdo motivo le attuali posizioni organizzative e gli attuali funzionari del settore, che da sempre svolgono quelle funzione, vengano messi in disparte con la mortificazione di fatto dell'acquisita professionalità”.

Gli scatti di carriera dei dipendenti capitolini a rischio

Così i dipendenti capitolini in queste settimane intenti ad aggiornare il curriculum e prepararsi alla selezione restano sospesi. Temono che per il desiderato scatto di carriera dovranno aspettare ancora. “Esprimiamo tanto rammarico perché l'intera procedura legata alle progressioni verticali, sarà condizionata dalle decisioni del giudice, con un serio rischio di allungamento delle tempistiche ed un ritardo nella progressione dei colleghi, essendo il bando unico per tutte le famiglie professionali”, dichiara ai nostri microfoni Mirko Anconitani, segretario responsabile Uil Fpl Roma Capitale. “Parimenti a tutte le organizzazioni sindacali abbiamo partecipato al tavolo di confronto con l’amministrazione, dando il nostro contributo per migliorare i criteri oggetto di confronto ed allegando alla chiusura dello stesso, che non abbiamo condiviso, le nostre dichiarazioni a verbale”. La Uil Fpl aveva chiesto in modo netto un incremento degli anni di anzianità oggetto di valutazione e l’apertura a tutto il settore educativo alla selezione per coordinatore pedagogico, “prevedendo altresì anche una mobilità a favore di chi nei fatti, aveva già ricoperto questo ruolo”. Il sindacato aveva inoltre stigmatizzando la totale assenza al tavolo dell’assessore alla Scuola, Claudia Pratelli, “che - sottolinea Anconitani - aveva preteso le 300 posizioni da coordinatore pedagogico, dando un indirizzo politico fortemente divisivo del tavolo”.

Ora il ricorso della Cgil. “Una vertenza - si legge nel volantino - per tutelare tutte le insegnanti ed educatrici del settore”. Per aderire c’è tempo fino al 14 settembre. Intanto i 14mila dipendenti capitolini in odore di carriera restano a guardare.