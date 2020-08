Tor Bella Monaca, dal Campidoglio via libera alle opere pubbliche del Programma di recupero

Via libera al finanziamento per la realizzazione delle complanari e relative connessioni con il Gra tra via Casilina e Tor Bella Monaca, due opere pubbliche previste nel Programma di Recupero Urbano (PRU) di Tor Bella Monaca. A dare il via all'iter che sblocca opere per un valore totale di circa 44 milioni di euro è la delibera approvata dalla Giunta capitolina. L'intervento sarà finanziato con un contributo di 6 milioni di euro da parte di Roma Capitale, di 25 milioni di euro da parte di Anas, che sarà la stazione appaltante, di 12 milioni di euro derivati dagli oneri dovuti dal soggetto attuatore privato del programma urbanistico (7 milioni di contributo straordinario e 5 milioni in anticipazione ai contributi di costo di costruzione), che li anticiperà e ai quali aggiunge circa un milione di euro di contributo volontario.

Si da così seguito, dopo circa dieci anni, al Protocollo d'Intesa tra Roma Capitale, Anas e la società Galotti Spa. Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di viabilità complanare al Grande Raccordo Anulare di circa 3 chilometri, tre cavalcavia, un sottovia di attraversamento del Gra e 4 ponticelli sui fossi idraulici.

"Completare le opere pubbliche resta un obiettivo fondamentale a tutela dei diritti dei cittadini. Dopo anni di attesa abbiamo avviato l'iter per il completamento degli interventi di viabilità previsti nel Programma di recupero Tor Bella Monaca: porteremo così investimenti, nuove infrastrutture e servizi sul territorio", dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

"Si tratta di un iter che finalmente dopo anni siamo riusciti ad avviare per fornire infrastrutture già previste e mai attuate grazie a un efficace lavoro e coordinamento tra i diversi soggetti privati e pubblici coinvolti e con un importante investimento di Roma Capitale. Un nuovo intervento che porterà sul territorio importanti investimenti, servizi e infrastrutture a cui seguiranno le modifiche condivise con il municipio per l'attuazione definitiva dell'intero programma urbanistico", dichiara l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori.