Elezioni Municipio II 2021: il programma di Potere al Popolo

Ecco il programma elettorale di Potere al Popolo per il II Municipio, a sostegno del candidato presidente Paolo Alecci.

PROGRAMMA ELETTORALE POTERE AL POPOLO PER MUNICIPIO II

Una città deregolamentata come Roma ha bisogno di istituzioni di prossimità come i Municipi all’altezza delle esigenze. Ma il relativo decentramento avvenuto in questi anni è diventato carta straccia di fronte alla mancanza di pianificazione delle scelte strategiche sulla città.

Il massimo del decentramento e della gestione dei territori può avvenire solo con il massimo della centralizzazione da parte del Comune, per questo parliamo della necessità che Roma diventi una “Città Pubblica”.

In questi anni è stato inevitabile il collasso dei Municipi in presenza della deresponsabilizzazione pubblica del Comune. Se la logica prevalente è quella di rendere subalterna l’amministrazione pubblica agli interessi privati, a cascata questa logica ha reso i Municipi delle istituzioni dimezzate rispetto alla loro funzione di amministrazione decentrata di una metropoli come Roma. Non solo. Questa logica è quella che in nome di una legalità molto astratta ha prodotto in realtà una ottusità burocratica che ha portato alla desertificazione di interi quartieri, chiudendo spazi sociali, associazioni, società sportive per imporre una visione di mercato che non ha prodotto altro se non la restituzione di molti stabili e spazi di nuovo al degrado e all’abbandono. L’elenco sarebbe lungo, lunghissimo.

Al contrario Potere al Popolo ritiene che i Municipi devono essere delle istituzioni di prossimità a pieno titolo , con competenze, risorse e poteri decisionali proporzionali al numero e alla condizione sociale degli abitanti che ci vivono. Spesso gli abitanti dei singoli Municipi di Roma sono superiori a quelli di moltissime città italiane. Sappiamo benissimo che i Municipi a Roma presentano specificità e disuguaglianze sociali diverse tra loro, e che spesso gridano vendetta. Il reddito medio nel II Municipio è più del doppio di quello di chi abita nel VI Municipio.

Per questo Potere al Popolo insiste nel sostenere che per evitare la frantumazione e la concorrenza dei poteri è necessario che sia il Comune – espressione della Città Pubblica – a pianificare le priorità della città e ad adeguarle alle realtà dei Municipi.

Nei Municipi in cui si candida alla presidenza e al consiglio Potere al Popolo propone:

Che Roma diventi una vera Città Pubblica Le periferie acquisiscano priorità nelle scelte sulla città A Roma torni il lavoro vero, retribuito e regolare e scompaia il lavoro povero dilagato in questi anni. Internalizzazione dei servizi. Piano straordinario abitativo per mettere fine a emergenze, sfratti, liberalizzazione degli affitti Salute e sanità pubblica Potenziamento dei trasporti pubblici. Partenza definitiva della raccolta differenziata dei rifiuti. Spazi, finanziamenti e piena agibilità per le attività culturali nelle periferie

Nel II Municipio Potere al Popolo propone: