L'attacco del Pd alla Regione: "Promuove progetti nelle scuole sulle differenze tra maschi e femmine"

Contro cyberbullismo e violenza di genere la Regione Lazio lancia il progetto “Ti rispetto”. E lo fa avvalendosi della collaborazione del Moige (Movimento italiano genitori) e dell’associazione di promozione sociale Progetto Pioneer, che organizza corsi sulla didattica differenziata “per maschi e femmine”. Ed è su questo punto che si concentra l’attacco della consigliera regionale Pd Marta Bonafoni: “Per contrastare la violenza di genere - spiega - la Regione Lazio pensa bene di affidare percorsi educativi rivolti a studenti e studentesse, docenti e famiglie, ad associazioni che basano le proprie proposte sulla ‘valorizzazione della differenza tra maschile e femminile’ anziché sull'educazione all'affettività e alle pari opportunità”.

Il progetto “Ti rispetto”

L’iniziativa “Ti rispetto”, rivolta soprattutto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, ai docenti e alle famiglie, con l'obiettivo di sensibilizzare sulle tematiche della violenza contro le donne, del bullismo e del cyberbullismo, sarà presentato mercoledì 24 aprile allo spazio Wegil a largo Ascianghi 5, su iniziativa dell’assessora regionale a Cultura, pari opportunità, politiche giovanili e della famiglia, Simona Renata Baldassarre. All’evento, in programma alle 16.30 e moderato dalla giornalista del Tg2, Marzia Roncacci, parteciperanno Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova, Laura Bugliesi, responsabile area progetti del Moige, Fausto Costantini, direttore artistico associazione Teatroper, Miriam Incurvati, presidente dell'associazione di promozione sociale Progetto Pioneer, Alessandro Giuli, presidente della fondazione Museo Maxxi, e l'attrice Maria Grazia Cucinotta, testimonial del progetto, che prenderà avvio nei prossimi giorni, per poi concludersi con un grande evento a dicembre.

L’attacco di Bonafoni

Come segnalato dalla consigliera dem Bonafoni, uno dei soggetti coinvolti nell’iniziativa, il Progetto Pioneer, che si contraddistingue per il suo logo con le figure di un uomo colorato di azzurro e di una donna in rosa, presenta sul proprio sito corsi rivolti agli insegnanti per la didattica differenziata, con l'obiettivo di “aiutare i docenti ad acquisire competenze specifiche per migliorare le loro funzioni educative – si legge sul sito - tenendo conto che applicare un modello educativo differenziato, con la dovuta preparazione da parte dei docenti e l’uso di comprovate strategie educative, può aumentare voti e punteggi nelle performance scolastiche sia dei maschi che delle femmine. Sarà proposta una prassi educativa che sappia tener conto della differenza maschile e femminile, in modo da valorizzarla nella prassi didattica, di considerarla un valore da far fruttare e che migliori le capacità di essere educatori, rimanendo attenti alle inclinazioni personali di ciascuno”. Da qui l’attacco di Bonafoni: “È questa l'idea di contrasto alla violenza di genere che ha in mente la Regione Lazio: niente educazione all'affettività e alla parità che coinvolga associazioni femministe di solida esperienza e centri antiviolenza, ma spazio a realtà che puntano a radicare in bambini e bambine, ragazze e ragazzi, genitori e docenti il senso del divario fra ‘maschi e femmine’. Quel divario su cui da secoli si articolano le diseguaglianze, le discriminazioni e le violenze che gravano sulle vite delle bambine, delle ragazze e delle donne”.

La risposta di Baldassarre

Alle accuse ha replicato l’assessora Baldassarre, definendo “deliranti le parole di Marta Bonafoni, che mi accusa di realizzare progetti che contemplano la “valorizzazione della differenza tra maschile e femminile. Innanzitutto, domani presentiamo un bellissimo progetto regionale, ‘Ti Rispetto’, per insegnare, appunto, il rispetto e combattere violenza e bullismo, sulle donne, ma non solo. In merito alla valorizzazione della differenza tra maschile e femminile che mi si imputa come un peccato, lo confesso: credo che la parità di opportunità possa e debba realizzarsi senza cancellare le differenze, che sono un valore. Non qualcosa da medicalizzare con triptorelina o da rieducare nei gulag, come avveniva in Unione Sovietica”. E poi l’attacco alla sinistra che avrebbe “perso la bussola. Vogliono spianare differenze e identità, nel nome dei loro mantra ideologici. E, per fare questo, attaccano anche importanti progetti della Regione a difesa delle donne. La consigliera si rilassi e venga ad ascoltare domani la conferenza stampa. Esca dalla bolla dei collettivi e riscopra la vita, fatta di differenze da rispettare. Con buona pace delle ideologie di cui è vittima”.