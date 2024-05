Il Comune investe 800mila euro per creare una task force a favore dei senza dimora

Il II municipio è uno di quelli più colpiti dal fenomeno dei senza dimora e dei transitanti. La presenza della stazione Tiburtina e la prossimità con il quadrante dell'Esquilino e quindi dello scalo di Termini, fanno sì che ogni giorno decine di persone attraversino il territorio senza avere una meta precisa e una dimora fissa. Non solo: il costo della vita e la precarietà abitativa espongono sempre più persone al rischio di essere sfrattate. In questo contesto si inserisce il progetto "Verso Casa", finanziato da Roma Capitale con 800mila euro.

Il progetto per i senza dimora

L'avviso pubblico, attivo dal 24 aprile, è rivolto agli enti del terzo settore che abbiano competenze e promuove la coprogettazione con un massimo di quattro realtà associative, allo scopo di creare una equipe multidisciplinare, una sorta di "task force" che si muova sul territorio. Psicologi, medici, assistenti sociali, mediatori, formatori che andranno a interfacciarsi con chi vive in strada, partendo dalle zone più "calde" e notoriamente luogo di raccolta per chi vive in strada: da piazza dei Siculi a San Lorenzo alle aree limitrofe a stazione Tiburtina (vedi per esempio piazza delle Crociate), ma anche la scalinata delle Poste di piazza Bologna e sotto i cavalcavia della Tangenziale Est o nei sottopassi di Porta Pia.

Percorsi di autonomia

Il progetto ha una serie di finalità specifiche. Tra queste, anche la creazione di una mappatura delle situazioni di marginalità, l'orientamento e la presa in carico dei senza dimora, la costruzione di relazioni di fiducia stabili tra i servizi sociali di Roma Capitale e i senza dimora, finalizzate all'approdo di questi ultimi a soluzioni alloggiative personalizzate. Che potranno essere di vario genere: dall'accoglienza temporanea in strutture ricettive, al supporto nel pagamento di un canone d'affitto anche fornendo garanzie verso i proprietari, a progetti di coabitazione in appartamenti di proprietà degli utenti, reperiti sul mercato, di proprietà pubblica o messi a disposizione dagli enti del terzo settore partecipanti al progetto. Un "plus", quello di fornire immobili, che rappresenterà una premialità in fase di valutazione delle candidature che risponderanno all'avviso pubblico.

I soldi investiti per tre anni

Per sostenere questa impresa sociale, ad oggi unica nel suo genere a Roma, il Comune ha messo a bilancio 728.015,04 euro, divisi in tre annualità. Nel 2024 arriveranno al II municipio 273.005,64 euro per coprire le mensilità da settembre a dicembre, nel 2025 saranno 273.005,64 per l'interno anno, mentre nel 2026 si chiuderà (al momento) con 182.003,76 euro per il periodo che va da gennaio ad agosto. Soldi del Campidoglio, stavolta Pnrr e Giubileo non c'entrano niente.

L'assessore: "L'obiettivo è un reinserimento sociale effettivo"

"Con il progetto Verso Casa andiamo a mettere definitivamente una pietra sopra la parola "emergenza" nel campo delle accoglienze - commenta Gianluca Bogino, assessore al sociale in II - , in linea con quanto già sta facendo l'amministrazione comunale. Niente più piani freddo temporanei, anche perché l'inverno arriva tutti gli anni, bensì un progetto di presa in carico duratura e complessiva, che si pone l'obiettivo di un reinserimento sociale effettivo e non solo di proteggere dalle emergenze climatiche. Molte sono le problematiche che negli anni hanno ostacolato la realizzazione di servizi di accoglienza e che Verso Casa andrà ad affrontare il maniera innovativa. In primis l'assenza di immobili pubblici adatti, così come le indisponibilità degli operatori del mercato immobiliare. Con le soluzioni alloggiative variabili previste dal progetto, avremo però maggiore flessibilità nel reperire gli spazi".

Non solo accoglienza temporanea

Il progetto promosso dal II municipio vuole ribaltare il paradigma che vuole l'accoglienza temporanea al centro di ogni attività sociale dedicata ai più fragili: "Adesso vogliamo che sia solo uno degli elementi propedeutici ad un complessivo progetto individuale - continua Bogino - affinché non vengano consumate risorse ed energie solo per aprire strutture e creare posti letto, lasciando ben poco ai servizi di assistenza di cui gli utenti necessiterebbero davvero per riconquistare un'autonomia". Sul tema del finanziamento, l'assessore spende due parole per gli uffici: "Voglio ringraziare la responsabile dell'ufficio adulti Milena Terrazzino, il direttore socioeducativo e l'assessorato comunale alle politiche sociali che ci ha consentito di accedere alle risorse".