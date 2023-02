Villa Pamphili verso il Giubileo: 3,5 milioni per viali, pavimentazione e nuove alberature

Tre milioni e mezzo di euro per riqualificare e recuperare il parco di Villa Pamphili. La giunta capitolina ha approvato la delibera firmata dall'assessora Sabrina Alfonsi, dando l'ok allo studio di fattibilità tecnico-economica. Il progetto fa parte degli interventi essenziali ed indifferibili in preparazione del Giubileo 2025.

I lavori di riqualificazione di Villa Pamphili

Villa Pamphilj è il parco più esteso della Capitale, con 184 ettari e necessita di un importante intervento di riqualificazione, non solo sui viali interni ma anche sul patrimonio vegetazionale, in particolare l'area della pineta storica e tutti i lecci. Per questo, il progetto licenziato dall'amministrazione prevede il rifacimento della pavimentazione dei principali assi viari (con l'utilizzo di pozzolana stabilizzata con calce) e il rifacimento dei bordi e cordoli per facilitare lo scorrimento delle acque piovane.

Nuova pavimentazione e cura dei pini e dei lecci

Inoltre, i lavori interesseranno il ripristino delle roccaglie in tufo, oggi mancanti o ammalorate, che delimitano il percorso del lago del Belvedere. Sarà rifatto anche il pavimento in cocciopesto dove si trova la fontana e nel tratto del Canale del Giglio, oltre alla realizzazione di opere di drenaggio nei punti più critici. Per quanto riguarda l’area della pineta storica, sono previsti interventi di cura e graduale sostituzione degli alberi abbattuti per ricostituirne l’impianto storico originario. Sui filari di leccio che costeggiano i due viali posti in direzione nord-sud e est-ovest lungo il campo da cricket, è prevista la sostituzione degli esemplari in cattive condizioni fitosanitarie e la messa a dimora di nuove piante per ripristinare la continuità dei filari ripristinandone il pregio paesaggistico. Nell’area situata a ovest del campo di cricket è prevista la messa a dimora di 25 piante di leccio nelle zone a minore densità, al fine di creare una densità omogenea delle chiome.

Inizio cantieri entro la fine del 2023

“Con l’approvazione dello studio di fattibilità - dichiara l'assessora Alfonsi - si dà avvio all’iter per la realizzazione degli urgenti e attesi interventi di riqualificazione della più grande Villa storica della città. In tempi brevissimi verrà definita la progettazione esecutiva per consentire l’avvio dei lavori entro l’anno e il loro completamento nel 2024. Un investimento importante grazie ai fondi giubilari con cui si realizzeranno anche i cinque nuovi parchi d’affaccio sul Tevere a Ponte Milvio, Lungotevere delle Navi, Foro Italico, Acqua Acetosa e Ostia Antica e la riqualificazione del verde della Mole Adriana".