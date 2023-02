Riqualificazione energetica nelle scuole di Roma: via al piano da 400 milioni di euro

Quasi 400 milioni di euro, oltre 200 scuole tra nidi, infanzia, elementari e medie che beneficeranno della riqualificazione energetica. Con la firma di 13 differenti delibere avvenuta giovedì 2 febbraio, la giunta capitolina ha dato il via a una prima corposa fase di interventi di edilizia scolastica che sarà coordinata interamente dal dipartimento Csimu e dall'assessorato ai lavori pubblici di Roma Capitale.

Quasi 400 milioni di euro per le scuole di Roma

Il primo atto si era consumato a luglio scorso, quando il Comune e il ministero per il Sud e la Coesione Territoriale firmarono il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) che ha sbloccato 392 milioni di euro di fondi per la trasformazione energetica delle scuole, che diventeranno strutture ecosostenibili. Gli interventi prevedono dagli impianti fotovoltaici al solare termico, dall'installazione del cappotto termico alla sostituzione di caldaie e infissi fino al cosiddetto "relamping", cioè la sostituzione integrale dell'illuminazione con sistemi al Led di ultima generazione a basso consumo. "Il più grande intervento di edilizia scolastica degli ultimi trent'anni" fanno sapere dal Campidoglio.

La prima fase vedrà coinvolte 111 scuole

La prima fase riguarda 111 scuole, con i progetti di affidabilità approvati. I 200 milioni di euro di questo primo stock di cantieri, saranno gestiti dal dipartimento lavori pubblici e dall'assessorato ai lavori pubblici guidato da Ornella Segnalini, che il 6 luglio in Campidoglio ha siglato il contratto con il ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, il MEF, il ministero della Transizione Ecologica, quello dell'Istruzione, la Regione Lazio e Invitalia. L’obiettivo è quello di rendere "più efficienti e accoglienti" le scuole a beneficio delle nuove generazioni e di contribuire al tempo stesso "al raggiungimento del cosiddetto 'green deal' europeo".

I fondi arrivano dal ministero, commissione europea e bilancio capitolino

Per ognuna delle due fasi di lavori, il CIS (il contratto istituzionale di sviluppo) prevede 15 interventi, uno per ogni municipio: 111 istituti nella prima fase, 101 nella seconda. La copertura finanziaria della prima fase è garantita dal fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, normalmente dedicato alle regioni del Sud ma un lungo lavoro dell'assessorato con l'ex ministra Mara Carfagna ha fatto sì che una parte dei fondi venisse dedicata anche alla Capitale. La seconda fase è coperta dalle risorse PN Metro Plus 2021-2027 per 42 milioni di euro e da fondi di bilancio di Roma Capitale, tramite mutuo, per altri 150 milioni di euro. “I fondi del Cis sono una straordinaria opportunità - commenta il sindaco Roberto Gualtieri - che permetterà l'ammodernamento e la riconversione energetica di 212 scuole della Capitale, per renderle più moderne, sostenibili ed efficienti". “Il Cis ci permettere di rendere maggiormente confortevoli e accoglienti le nostre scuole - aggiunge l'assessora ai lavori pubblici, Ornella Segnalini - più calde d’inverno e più fresche d’estate. Saranno scuole a basso consumo energetico e a misura del benessere di bambino. Questo programma punta a contrastare la dispersione energetica con interventi innovativi che permetteranno un grosso risparmio sui costi di gestione grazie al minore consumo di fonti energetiche".

Gli interventi più corposi in ogni municipio

In questa prima fase spiccano interventi di peso come i 7 milioni di euro per l'elementare di via Monte Zebio nel I municipio, i circa 5 milioni per l'IC di piazza Wincklemann in II, più di 3 milioni nella media di via don Giustino Maria Russolillo a Fidene nel III, 3 milioni e mezzo per una nuova centrale termica a Colli Aniene in IV, quasi 3 milioni per via Olcese in V, oltre 2 milioni e mezzo per la scuola media di via Casale Finocchio in VI, oltre 3 milioni e mezzo di euro per via del Fontanile Anagnino in VII. E ancora: oltre 3,7 milioni di euro a via di Grotta Perfetta, cifra simile a quella che verrà investita in IX per la scuola media di via Ardeatina 1274, oltre 3 milioni e mezzo per l'elementare di via dell'Idroscalo in X, oltre 2 milioni e 600mila euro per la scuola media di via Casetta Mattei 279 in XI, quasi 4,5 milioni di euro in XII a beneficio dell'IC Forlanini in via Valtellina, oltre 4,6 milioni di euro per la succursale dell'elementare Maria Capozzi in XIII e infine quasi 3 milioni per via Mazzantini in XIV e circa 3,4 milioni per la succursale dell'IC Biagi in via Orrea, XV municipio.