Mercato Colli Albani, addio sogni di gloria: impattavano con le gallerie della metro

Il restyling del mercato Appio III si farà. Parola dell’amministrazione municipale. Sarà però in tono minore rispetto a quello che era stato prospettato durante la precedente consiliatura perché, in passato, non si è tenuto debitamente conto di un aspetto importante: sotto al plateatico di piazza dei Castelli Romani passano i treni della linea A.

I sondaggi geologici e le gallerie metropolitane

Sulla base delle prescrizioni che Atac aveva avanzato nella conferenza dei servizi relativa al vecchio progetto, il municipio ha incaricato un tecnico esterno a valutare “l’interazione tra le fondazioni del mercato, i relativi carichi strutturali derivati anche dai box e le canne della metro A presenti nel sottosuolo”. Nell’estate del 2023 sono pertanto state svolte delle campagne di indagini e delle prove di laboratorio che hanno portato a svolgere delle campagne di indagini e prove di laboratorio. Per minimizzare le interferenze con le gallerie sottostanti, il sito dove sorge il mercato è stato suddiviso in tre aree, in base all’ “influenza dei carichi sulle strutture della metropolitana”. Lo spazio a disposizione per realizzare le palificazioni è stato così ridimensionato.

Ridimensionata l'area d'intervento

Le risultanze delle indagini condotte sull’area di piazza dei Castelli Romani hanno portato alla firma di un nuovo provvedimento, licenziato in questi giorni dalla giunta Laddaga. “L’Appio III è uno dei quattro mercati che vogliamo riqualificare – ha premesso il minisinaco – abbiamo a disposizione 3 milioni e mezzo di euro ed abbiamo quindi dichiarato l’intenzione di andare avanti anche se c’era l’esigenza di rivedere il progetto originale per le interferenze con la metro. I sondaggi geologici hanno verificato la sovrapposizione dell’area d’intervento con le gallerie metropolitane e, pertanto, siamo stati costretti a rinunciare a circa metà dell’area mercatale: non potrà essere interessata da coperture o strutture che necessitino di palificazioni profonde”.

Restano i pochi box di oggi

Anche il numero di box, rispetto a quelli inizialmente ipotizzati, risulta ridimensionato. Sul portale turistico di Roma Capitale, l’Appio III viene descritto come un “rinomato mercato giornaliero su strada” caratterizzato dall’ “ampia offerta di prodotti” resa possibile “grazie alla presenza di 52 banchi”. La realtà, in piazza dei Castelli Romani, è ben diversa. C’è stata un’epoca in cui, come testimoniano gli operatori rimasti, “si faticava a camminare per quanta gente c’era” . Oggi lo scenario è profondamente mutato ed i banchi che continuano a mantenere sollevate le saracinesche sono appena una quindicina.

Un progetto da riscrivere

“Manterremo 16 box, che grossomodo è il numero attuale degli operatori dell’Appio III – ha spiegato Laddaga – ed inoltre realizzeremo un’area giochi ed una piazzetta riqualificata. Abbiamo aperto il confronto con i cittadini, attraverso il comitato di quartiere, per capire quali siano le reali preferenze che terremo in considerazione per progettare il rilancio del mercato, che servirà anche a riqualificare tutta l’area”. Di fatto però il progetto non c’è? “Il progetto va rifatto – ha sottolineato Laddaga – e poi dovremo fare una nuova conferenza dei servizi. Per ora c’è solo la revisione degli spazi”. L’intervento quindi si farà, ma addio sogni di gloria: l’avveniristico progetto prospettato nel 2020 agli operatori, ormai, è stato archiviato.