Pedonalizzazioni, illuminazione e più parcheggi: il restyling di piazza Fiume e Porta Pia

Riqualificare il quadrante di piazzale Porta Pia e piazza Fiume, strappandolo all'incuria e all'abbandono, valorizzandolo e rendendolo più vivibile per residenti, lavoratori e turisti. E' l'obiettivo delle commissioni capitoline lavori pubblici, mobilità e turismo che in questi giorni hanno approvato una delibera di indirizzo che contiene la bozza di un progetto di restyling da sottoporre alla giunta Gualtieri.

Il restyling del quadrante di Porta Pia

Negli stessi giorni in cui vengono inseriti nel bilancio di assestamento di Roma Capitale 2 milioni e mezzo di euro per il restyling e la messa in sicurezza di via Veneto, le commissioni lavori pubblici, mobilità e turismo cercano di mettere nero su bianco un progetto di valorizzazione e rilancio anche della vicina piazza Fiume e di piazzale di Porta Pia. Un quadrante ricco di attività commerciali, alberghi, sedi di aziende importanti, molto trafficato e attraversato dai turisti ma anche, purtroppo, preda del degrado e della sosta selvaggia. Per questo l'intenzione di alcuni consiglieri è quella di mettere mano al quadrante ripensando la viabilità e la conformazione dei marciapiedi, prevedendo anche la pedonalizzazione di alcuni settori.

Marciapiedi più larghi e nuova illuminazione

La volontà è quella che gli uffici comunali avviino attività propedeutiche alla riqualificazione dei marciapiedi nel tratto da piazza Fiume a piazzale di Porta Pia, valutandone anche l'allargamento e migliorando la visibilità degli attraversi pedonali, in particolare quelli all'incrocio tra via Nizza e via Bergamo, installando nuove pensiline per l'attesa dei mezzi pubblici. "Si rende anche necessario - specifica Antonio Stampete, presidente della commissione lavori pubblici - installare una nuova illuminazione pubblica da piazza Fiume a Porta Pia, assicurando anche maggiore visibilità lungo le Mura Aureliane come fatto per il monumento del Bersagliere".

Due nuove pedonalizzazioni

La delibera, inoltre, propone di incaricare l'agenzia Roma Servizi per la Mobilità di scrivere un progetto di fattibilità per la pedonalizzazione di via Sulpicio Massimo: "Gli automobilisti, in alternativa - spiega sempre Stampete - provenendo da piazza Fiume e via Sicilia percorrerebbero via Piave, svolterebbero a via Augusto Valenziani e così raggiungerebbero Corso d'Italia". Per farlo, bisognerà trasferire gli stalli dei taxi che si trovano proprio su piazza Fiume, spostandoli su Corso d'Italia all'incrocio con via Valenziani, mantenendone il numero invariato. Un'altra pedonalizzazione sarebbe prevista nell'area all'incrocio tra via Ancona, piazzale di Porta Pia e Corso d'Italia "ripristinando poi l'illuminazione con lampioni storici su via Ancona".

Sottopassi più sicuri e un nuovo punto di informazione turistica

Come si legge nell'atto, inoltre, l'obiettivo è reperire fondi anche per "realizzare un sistema di illuminazione e videosorveglianza nei sottopassi - scrivono Stampete, Zannola e Angelucci - per ripristinare il decoro in quelle zone, garantendo inoltre una sistematica pulizia delle scale e prevedendo un coordinamento continuo tra forze dell'ordine, servizi sociali, volontari e associazioni di categoria". Inoltre, il Comune dovrebbe chiedere al ministero delle Infrastrutture la possibilità di rendere fruibile una parte dei parcheggi sul piazzale di Porta Pia "garantendo al contempo il controllo della sosta abusiva. A via Ancona verrebbe anche riqualificato il sottopasso all'incrocio con via Nomentana, mentre nella delibera c'è anche l'idea di aprire un PIT, punto informazione turistica, nei locali sotterranei ai quali si accede proprio al Bersagliere.

Il parere delle opposizioni

Il restyling non viene affatto respinto dalle forze d'opposizione, le quali si sono però dette "perplesse", per vari motivi, sulla reale fattibilità del progetto. Partendo dal tema dell'illuminazione pubblica, la coordinatrice del M5S Roma e consigliera capitolina Linda Meleo ricorda che "la questione contrattuale con Areti non è ancora sciolta - interviene citando una recente interlocuzione con l'assessora Ornella Segnalini - . Ad oggi in questo campo è tutto fermo. Possiamo anche fare tutte le delibere che vogliamo, ma se non ci sono gli strumenti per attuarle restano pezzi di carta". Stefano Erbaggi e Federico Rocca, entrambi di Fratelli d'Italia, vorrebbero maggiore controllo sul destino della delibera: "Gli studi di fattibilità vanno bene ma andrebbero poi riportati o in commissione o in assemblea - concordano - per non dare mandati in bianco quando si parla di viabiltà, pedonalizzazioni e collocazioni degli stalli dei taxi. In concreto questo progetto cosa prevede? - chiede nello specifico Erbaggi - . E' giusto demandare agli uffici ma prima dell'attuazione si deve fare un passaggio per evitare che si approvino cambiamenti non funzionali alla vita e alla realtà dei cittadini". Rocca poi ricorda che "si continuano a sfornare delibere di indirizzo - le sue parole in commissione lavori pubblici - ma poi è tutto fermo. Il 60% delle opere non sono partite, i municipi rimandano indietro i fondi stanziati nell'assestamento del 2022. Mettiamo carne al fuoco degli uffici rischiando di ingolfarli".

Angelucci (Pd): "Riqualificazione attesa da trent'anni"

Per Mariano Angelucci (Pd), presidente della commissione turismo, invece "il lavoro delle commissioni trova sempre concretezza nel bilancio e nel lavoro degli assessorati - replica - la risposta c’è. Non solo su via Veneto, ma anche su piazza di Spagna e piazza Mignanelli per fare un altro esempio. A dicembre stanzieremo quelle risorse, un'altra delibera portata avanti dalle nostre tre commissioni. Su piazza Fiume diamo linee di indirizzo chiare, perché vogliamo che le cose seguano il lavoro portato avanti dalle commissioni. Abbiamo ascoltato municipio, comitati, associazioni di categoria per raggiungere una sintesi. Questo quadrante non viene riqualificato da trent’anni. Oggi è purtroppo in una situazione infrastrutturale complicata".

Un pezzo di Roma a misura di pedone

L'idea di una semi-pedonalizzazione del quadrante, che ricade nel II municipio, con annessa istituzione di zone 30 e ampliamento delle aree fruibili dai pedoni parte già dalla precedente amministrazione municipale. A marzo 2021 si sono tenuti i primi incontri pubblici sul progetto di "Porta Pia isola ambientale". A maggio, sempre del 2021, è partito anche il processo partecipativo per piazza Alessandria zona 30. Tutti insieme, questi progetti, qualora venissero realizzati andrebbero a creare un trapezio urbano quasi completamente riconsegnato ai pedoni, dove le auto transitano solo in determinate strade e con l'imposizione del limite a 30 chilometri orari. Sulla falsa riga del modello olandese, come spiegato dai promotori del progetto che riguarda piazza Alessandria.