Porto Fluviale, inizia il restyling. Comune e Regione litigano e 54 famiglie finiranno per strada

Il 1° marzo inizierà il cantiere per la rigenerazione del complesso edilizio di via del Porto Fluviale, l'ex caserma occupata da oltre vent'anni da famiglie in emergenza abitativa. A confermarlo è il Comune. Peccato, però, che sulla ricollocazione dei 54 nuclei presenti oggi, si rischia di finire in un pantano.

La rigenerazione di Porto Fluviale

Facciamo un passo indietro. Il 20 ottobre 2022 l'assemblea capitolina ha approvato il progetto di riqualificazione dell'ex caserma di via del Porto Fluviale a Ostiense. Undici milioni di euro di soldi pubblici, provenienti dal Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) per trasformare l'immobile - acquisito gratuitamente al patrimonio di Roma Capitale - in una piazza pubblica aperta al quartiere, con un mercato a km0, un hub per la mobilità sostenibile, uno sportello antiviolenza, laboratori e ovviamente la ristrutturazione e adeguamento degli spazi occupati dalle famiglie in emergenza abitativa, regolarizzandone la posizione.

Piazza pubblica, edilizia sociale, sostenibilità

Un progetto per il quale il Campidoglio si è affidato al dipartimento di Architettura dell'università Roma Tre. Il team composto dai responsabili scientifici Francesco Careri e Fabrizio Finucci, dalla restauratrice Francesca Romana Stabile e da altri esperti quali Giovanni Formica, Laura Calcagnini, Emanuele De Lieto Vollaro, Stefano Converso e Alfredo Simonetti ha sviluppato il progetto di fattibilità, seguendo quelli che sono gli obiettivi tracciati dall'amministrazione: dare una nuova funzione all'immobile occupato dal 2003 e vincolato, senza consumare il suolo, incrementando il patrimonio di edilizia sociale, ridurre il disagio abitativo, dotando un quartiere densamente popolato di un nuovo spazio pubblico.

Dove finiranno le 54 famiglie occupanti

Il tema d'attualità, però, è dove finiranno i 54 nuclei che oggi vivono nel palazzo, molti dei quali dalle origini dell'occupazione che risalgono al 2003. Su questo, si sta consumando un braccio di ferro tra Regione Lazio e Comune che rischia di far finire il progetto in un pantano. L'assessorato alle politiche abitative e patrimonio fa sapere che la distribuzione delle circa 100 persone occupanti sarà tra alloggi Erp e CAAT, cioè i centri di assistenza alloggiativa temporanea (ex residence) che, in teoria, entro i prossimi tre anni l'amministrazione vorrebbe dismettere definitivamente. Una quota di nuclei da ricollocare temporaneamente, però, dovrebbe essere di competenza di Ater, quindi della Regione.

Il braccio di ferro tra Rocca e Gualtieri

Peccato che, da quanto risulta a RomaToday, la richiesta del dipartimento valorizzazione del patrimonio di Roma Capitale rivolta ad Ater, ad oggi sia caduta nel vuoto: "A noi nessuno ha dato istruzioni", avrebbe risposto qualche funzionario dell'azienda. Tradotto: se non ce lo dice la Pisana, noi non mettiamo nulla a disposizione. Che siano 5 o 15 gli alloggi necessari, numeri che ballano in queste ore ma che non si conoscono con precisione. D'altronde c'è anche un tema politico: quando è partito il progetto "Rec House", cioè quello di rigenerazione di Porto Fluviale, in Regione c'era Nicola Zingaretti. Oggi c'è Francesco Rocca, con il partito di maggioranza (Fratelli d'Italia) che non ha proprio voglia di passare come quello che dà una casa agli occupanti abusivi. Già la regolarizzazione delle famiglie finanziata con soldi pubblici viene masticata male, fare pure sponda fornendo case per l'alloggio temporaneo è troppo.

C'è tempo fino a metà 2026

Al momento la situazione è questa. In meno di un mese il cantiere deve partire, quindi le famiglie dovranno essere ricollocate altrove. I tempi per finire l'opera non sono lunghissimi: entro giugno 2026, "dead line" che accomuna tutti i progetti finanziati con fondi Pnrr (quindi europei), l'ex caserma di via del Porto Fluviale dovrà essere pronta.