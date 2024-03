"Rimuovere gli ostacoli", 78 scuole aderiscono al progetto per l'inclusione degli studenti stranieri

Un nuovo progetto per promuovere l’inclusione degli studenti con background migratorio o in condizione di svantaggio socio-culturale. Sono 78 le scuole che hanno aderito all'avviso pubblico “Rimuovere gli ostacoli”, rivolto agli istituti comprensivi e ai Cpia (Centri provinciali istruzione adulti) di Roma Capitale per realizzare interventi d'inclusione come l’insegnamento della lingua italiana per stranieri e di supporto didattico e incontri nelle classi per promuovere la conoscenza reciproca tra gli studenti e instaurare un clima collaborativo. Un progetto finanziato con 600mila euro.

Gli obiettivi

L’iniziativa punta a colmare i divari di carattere linguistico e culturale che possono incidere in modo negativo sullo sviluppo e sul percorso di apprendimento degli studenti e delle studentesse. Secondo l'annuario statistico di Roma Capitale 2023, infatti, nelle scuole della città si contano circa 368 mila iscritti (dall'infanzia alle secondarie di secondo grado) di cui 42mila con cittadinanza non italiana, circa l'12%, ma con picchi di presenza assai più consistenti in alcuni municipi e quartieri. Su scala nazionale, invece, a fronte di un totale di studenti e studentesse pari a circa 8,1 milioni, 889.000 hanno background migratorio, con una proiezione che conta nel giro di dieci anni il raggiungimento di un milione di bambini e bambine con cittadinanza non italiana regolarmente frequentanti. A questo dato ne va aggiunto un altro: quello della dispersione scolastica che se presenta una media generale dell’11,3%, fra gli alunni con cittadinanza straniera si attesta al 36,5%. Un divario enorme anche in raffronto con gli altri paesi europeo dove lo stesso dato è pari mediamente al 25,2%.

Le parole dell’assessora Pratelli

A proposito del progetto “Rimuovere gli ostacoli”, l’assessora alla Scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, spiega: “A chiusura dei termini per richiedere il finanziamento registriamo una partecipazione molto significativa delle scuole, che sono in prima linea nella sfida dell’inclusione ma troppo spesso sono costrette ad affrontarla a mani nude, prive degli strumenti necessari per un compito così delicato come edificare la società del futuro. Quella che abbiamo messo in campo è una prima risposta, che indica una via anche rispetto ad interventi nazionali necessari. La diffusa partecipazione delle scuole a questo progetto infatti conferma l’esigenza di strumenti concreti di supporto all’inclusione degli studenti con background migratorio, nell’ottica della scuola democratica, per tutte e per tutti, capace di rimuovere gli ostacoli e dove le differenze diventano una risorsa per il percorso educativo di tutti. Il contrario delle classi separate insomma. Contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica passa necessariamente da azioni come questa”.

L’intervento della presidente della Commissione Scuola

Carla Fermariello, presidente della Commissione capitolina Scuola aggiunge: “Si tratta di un progetto a cui teniamo molto e che ha fatto tesoro delle interlocuzioni avviate con i territori, con le scuole, con la rete scuole migranti e con le associazioni. Un intervento mirato ed integrato volto a dare più strumenti alle scuole, conferendo particolare attenzione a quelle con maggiore percentuale di alunni/e stranieri. Questa amministrazione sta lavorando fin dall'insediamento per ampliare i servizi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza, al fine di aumentare le opportunità e rispondere ai bisogni complessi della nostra città. L'adesione ricevuta è la conferma che la strada sia quella giusta”.