Via dei Fori Imperiali, entro fine mese sarà pubblicato il concorso internazionale per il restyling

Prosegue l'iter per la pubblicazione del concorso internazionale che porterà al restyling dell'area dei Fori Imperiali per il Giubileo 2025. Durante l'ultimo incontro tra Struttura Commissariale, Società Giubileo 2025, Sovrintendenza e Città Metropolitana, tutti gli attori coinvolti hanno potuto verificare il rispetto delle tempistiche fin qui stabilite. Il progetto prevede la fine dei lavori tra il 2025 e il 2026.

Il restyling dei Fori Imperiali

L’intervento più significativo del Progetto Fori prevede la pedonalizzazione e la riqualificazione di via dei Fori Imperiali, che diventerà un vero e proprio boulevard. Un'operazione da 10.500.000 di euro presi dal fondo Pnrr-Caput Mundi, sul piano economico, è quello che prevede la pedonalizzazione e la riqualificazione di via dei Fori imperiali. Ci sarà dunque "una integrazione spaziale, funzionale e monumentale del livello contemporaneo con quello archeologico” si legge nella scheda progettuale del DPCM giubilare firmato lo scorso giugno.

Entro la fine del mese concorso online

L'incontro che si è tenuto il 14 settembre è servito per fare il punto sul bando di gara e sulle procedure parallele attivate per gli affidamenti relativi alle opere che ricadono fuori dal perimetro del Concorso. Le procedure per la pubblicazione del bando internazionale per la progettazione e riqualificazione dell'area dei Fori Imperiali "proseguono secondo le tempistiche programmate" fa sapere il Campidoglio, che prevedono la pubblicazione del concorso entro la fine del mese di settembre con l’obiettivo di concludere le procedure entro la fine dell’anno.

"Fine lavori tra il 2025 e il 2026"

Alcune limature chieste dalla Sovrintendenza sono state inserite nel testo e la prossima settimana, tra il 18 e il 22 settembre, ci sarà una riunione di coordinamento che andrà a concludere l'opera amministrativa preliminare. "La fine dei lavori rimane programmata per il 2025/2026 - continuano dal Comune -, fatte salve le opere necessarie a garantire l’accesso alle aree di interesse durante l’anno giubilare che saranno consegnate entro l’apertura dell’Anno Santo. Grazie al nuovo codice degli appalti e al protocollo in corso di finalizzazione tra le varie Soprintendenze interessate, l'iter per il rilascio dei pareri da parte degli organi preposti alla tutela sarà snellito, favorendo tempi più rapidi nello svolgimento di tutte le procedure".