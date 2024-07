Via al cantiere per il progetto del "centro archeologico monumentale". Le date e i tempi

Stanno per iniziare i lavori di riqualificazione di via di San Teodoro. Oltre sette chilometri di sampietrini che collegano l'area del Campidoglio con quella del Circo Massimo, rappresentando una delle più belle (e sottovalutate) passeggiate nel cuore di Roma. Il cantiere fa parte della realizzazione del progetto "CArME", centro archeologico monumentale, lanciato un anno fa dalla giunta Gualtieri.

Parte il cantiere a via di San Teodoro

Gli operai si metteranno all'opera da lunedì 15 luglio, ma saranno ancora "solo" attività propedeutiche e di allestimento del cantiere. Ci vorranno circa cinque mesi per concludere e durante questo periodo l'amministrazione varierà di volta in volta le modalità di sosta e viabilità nel quadrante. Riguarderanno Vico Jugario, piazza della Consolazione, Foro Romano e via dei Fienili.

Progetto da 2 milioni di euro

Sono 300mila i sampietrini interessati dall'intervento di riqualificazione, con un investimento pari a 2 mlioni di euro. “Il progetto è di grande spessore, oltre a migliorare la fruizione turistica, punta a dare vita a un nuovo spazio pubblico, è un patrimonio per la città, un ottimo esempio di dialogo tra Istituzioni" aveva commentato l'assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini, presentando il progetto a fine 2023.