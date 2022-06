Ucraina, la Regione approva 34 progetti di inclusione socio-lavorativa

Sono stati approvati dalla Regione Lazio 34 progetti di inclusione socio-lavorativa a favore dei rifugiati ucraini, finanziati con 10 milioni di euro.

L'obiettivo è quello di lavorare su più fronti, per restituire dignità e speranza a chi è fuggito dalla guerra, in collaborazione con il Terzo Settore e gli enti di formazione.

“La Regione ha voluto offrire al popolo ucraino anche l’implementazione di una serie di iniziative integrate di politica attiva - fa sapere l'assessore al lavoro, alla scuola e alla formazione Claudio Di Berardino - da realizzare tramite soggetti qualificati come gli enti del Terzo settore e gli operatori della formazione accreditati, che, a vario titolo e in linea con la normativa regionale, già intervengono nelle attività di presa in carico, per ampliare le opportunità di inclusione sociale, di accoglienza e di integrazione della popolazione rifugiata ucraina e rafforzare i percorsi di attivazione rivolti alle categorie più fragili, sperimentando progetti di innovazione sociale finalizzati anche all’inserimento lavorativo”.

Da come si legge nel testo dell'avviso pubblico risalente al 6 aprile scorso "gli interventi ammessi a finanziamento devono essere articolati in azioni personalizzate a carattere individuale e azioni articolate per gruppi formati da un minimo di 20 ad un massimo di 40 destinatari". Sarà importante che i progetti siano caratterizzati dal più alto livello di integrazione degli interventi, con una erogazione completamente fruibile sia sul piano della logistica che su quello delle metodologie utilizzate, anche per persone con disabilità motorie o cognitive di tipo lieve.