Il Campidoglio finanzia con 13 milioni di euro la realizzazione di nuovi parchi a Roma

Oltre 13 milioni di euro a bilancio per il 2024 destinati a progetti legati al verde pubblico. Il documento previsionale approvato in aula Giulio Cesare il 22 dicembre permette l'avvio di lavori per la realizzazione di diversi progetti, nell'ambito del Piano dei 100 Parchi per Roma.

Il bilancio stanzia 13 milioni di euro per il verde

Come fa sapere l'assessora al verde Sabrina Alfonsi, le risorse stanziate dal bilancio previsionale 2024-2026 di fresca approvazione, prevede una cifra superiore ai 13 milioni di euro dedicati al verde pubblico. Una cifra definita "record" dall'esponente della giunta Gualtieri, che elenca poi una serie di interventi che saranno messi a terra nei prossimi mesi.

Dove nasceranno nuove aree verdi

I cantieri riguarderanno 11 municipi differenti, dove verranno realizzati parchi e aree verdi inserite nel Piano dei 100 Parchi per Roma "il grande masterplan concepito con l'obiettivo di riqualificare parchi esistenti e rendere fruibili aree verdi non attrezzate" spiega Alfonsi. Tra i cantieri di prossimo avvio sono previsti quelli a piazza Augusto Lorenzini (Mun. XI), al parco della Romanina (Mun. VII), nell’area di Via Marcello Candia (Mun. VI), al parco Madre Teresa di Calcutta (Mun. V), al parco di Via degli Alberini (Mun. IV), al parco di via Valsolda (Mun. III), al parco della Lucchina (Mun. XIV), al parco di Villa Veschi (Mun. XIII), al parco Cesare Pavese (Mun. VIII), al parco della Cellulosa (Mun. XIII), al parco Caio Sicinio Belluto (Mun. III), al giardino Antonio Pisino, (Mun. VIII) e al parco dei Ravennati (Mun. X).

"Oltre agli stanziamenti destinati ai Municipi per la cura del verde decentrato e quello nei plessi scolastici - conclude l'assessora -, il bilancio appena approvato destina risorse senza precedenti anche agli investimenti su parchi e aree verdi consentendo, quindi, di dare finalmente avvio a tanti cantieri in tutta la città”.