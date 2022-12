I rifiuti di Roma tornano a livelli pre-Covid: si prospetta un aumento della Tari

A Roma si torna a produrre rifiuti in una quantità che era quella prima del Covid. Il dato emerge dal rapporto pubblicato dall?Ispra sui rifiuti urbani. La Capitale, nel 2021, ha fatto segnare un incremento degli scarti prodotti in città che è stato del 4% in più rispetto all?anno precedente.

Il ritorno ai livelli pre-covid

Nel 2019 i rifiuti della capitale erano pari ad 1,69 milioni di tonnellate. Sono scesi durante il periodo pandemico e sono tornati ad aumentare, sfiorando nuovamente la quota di 1,6 milioni nel 2021 (ultimo anno della rilevazione Ispra). La riduzione nella produzione dei rifiuti, anche per la chiusura delle attività commerciali durante i vari lockdown, aveva portato un beneficio economico all?amministrazione. Meno rifiuti aveva significato meno costi di gestione. Ed a trarne vantaggio erano stati anche i romani che si erano trovati a dover pagare una Tari più bassa.

Il ritorno ai livelli pre-Covid, nella produzione d?immondizia, comporterà pertanto anche il conseguente aumento della relativa tassa. I romani, inoltre, devono pagare anche il dazio legato all?assenza d?impianti per il trattamento e la gestione dei rifiuti che, giocoforza, finiscono in larga parte per essere portati in discariche ed inceneritori fuori dal perimento cittadino. E non solo perché si finisce con il trasferirli anche all?esterno del perimetro regionale. E non è un caso infatti che il Lazio sia la seconda regione d?Italia, dopo la Campania, nella classifica legata all?export dei rifiuti urbani. Nel 2021 sono state 98mila le tonnellate che hanno lasciato il territorio regionale: è una quantità che è quasi il doppio dell?anno precedente (erano state 54mila).

L'assenza degli impianti

Il fenomeno dell?esportazione di rifiuti, quindi, si lega all?assenza d?impianti per il trattamento che affligge la capitale. Un gap che l?amministrazione, con il piano rifiuti annunciato ad agosto, ha deciso di colmare attraverso la costruzione di due impianti per le frazioni secche differenziate, per circa 200mila tonnellate l?anno ed altri due destinati alla digestione anaerobica della frazione organica, per altre 200mila tonnellate l?anno. A questi numeri si devono sommare quelli che andranno al termovalorizzatore di Santa Palomba, dalla capienza di seicentomila tonnellate l?anno.

Più Tari per tutti

Con questi nuovi impianti l'amministrazione ha promesso un incremento delle risorse a disposizione per migliorare la raccolta e la pulizia ed anche una riduzione della Tari pari al 20%. Prima però questi impianti vanno costruiti. Perchè nel frattempo la loro assenza, collegata al ritorno ai livelli pre covid nella produzione dell?immondizia, ha un peso. E quindi anche un costo che si traduce in un prevedibile incremento della tassa sui rifiuti per residenti e commercianti. Più rifiuti significa, in altre parole, più Tari per tutti.