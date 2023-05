Scandalo chat e residenza agli occupanti, il pressing leghista porta ad un'indagine della Procura

"Comprovate pressioni politiche". Le definisce così Fabrizio Santori, nell'esposto-denuncia del 24 marzo, le chat intercorse tra i movimenti per la casa e l'assessore Tobia Zevi. Ed è per questo che il capogruppo della Lega in assemblea capitolina esulta, perché la Procura della Repubblica - come riferisce lui stesso - ha aperto un'indagine, al momento contro ignoti.

La procura apre un'indagine contro ignoti sull'emergenza abitativa

L'indagine non toccherebbe solo i rapporti tra l'assessore alla casa e i movimenti, al centro di una feroce polemica che ha riempito le cronache per qualche giorno a marzo scorso. Ma anche le motivazioni alla base dell'applicazione di una legge regionale sugli alloggi da assegnare in riserva (quindi fuori dalla graduatoria Erp) e della direttiva numero 1 del 4 novembre 2022, quella che concede la residenza agli occupanti abusivi in deroga all'articolo 5 del decreto Renzi-Lupi. Tutte questioni toccate da Santori sia nell'esposto-denuncia indirizzato alla Procura, sia nell'esposto presentato il 15 maggio alla Corte dei Conti.

Santori (Lega): "Gestione opaca dell'Erp"

“L’opaca gestione delle case di edilizia residenziale pubblica da parte del Campidoglio a trazione Pd - commenta in una nota Santori - che si è mescolato in chat con i movimenti degli occupanti abusivi di edifici durante la stesura del piano casa e segnalata in una denuncia a mia firma, ha attivato la Procura della Repubblica". Gli inquirenti, secondo il racconto del consigliere "hanno aperto un'inchiesta contro ignoti".

Quali sono i reati da verificare

I reati per i quali verranno effettuate le dovute verifiche, riferiti da Santori, sono: traffico di influenze illecite, invasione di edifici e abuso d'ufficio. "Abbiamo fiducia, siamo a fianco delle migliaia di cittadini che attendono nel rispetto della legge il loro turno in graduatoria - prosegue Santori - ma si vedono scavalcati da occupanti abusivi in uno scenario ignobile, che apre a molte ipotesi di illegalità elevata a sistema e della quale la stessa amministrazione potrebbe essere vittima. Senza dimenticare che questi movimenti, oltre ad occupare illegalmente, organizzano feste e rave non autorizzati malgrado i disagi più volte lamentati dai residenti. Aspettiamo che la magistratura faccia finalmente luce sull’intera vicenda".

Dall'assessorato, al momento, non trapela alcun commento. Anche perché, va ribadito, al momento non c'è nessun nome iscritto nel registro degli indagati.