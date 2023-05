Processo Ultima Generazione, Comune parte civile ma la sinistra extra-Pd non è d'accordo

Sarebberi meno di 15.000 euro i danni che Roma Capitale vorrebbe vedersi risarciti dai tre attivisti di Ultima Generazione che venerdì 12 maggio hanno partecipato alla prima udienza del processo a loro carico per il blitz del 2 gennaio al palazzo del Senato in pieno centro. Per ottenere "giustizia", gli uffici dell'Avvocatura capitolina hanno costituito il Comune parte civile. Ma l'idea non è piaciuta a tutti.

Ultima Generazione imbratta il senato

L'azione del 2 gennaio scorso aveva visto un gruppo di giovani attivisti ambientalisti di Ultima Generazione "sanzionare" il palazzo del Senato con vernice arancione lavabile, come avevano fatto sapere. Palazzo Madama e alcuni arredi esterni all'ingresso erano stati imbrattati per protestare contro quello che, per la realtà ecologista protagonista di numerose azioni di protesta (una su tutte: i continui blocchi del traffico sul Raccordo) è il menefreghiamo delle istituzioni riguardo al cambiamento climatico e ai rischi sociali ed economici che si porta dietro. Per questo, in tre sono finiti davanti al giudice a piazzale Clodio.

La sinistra extra-Pd solidale con gli attivisti

Già nelle ore successive ai fatti di Palazzo Madama, però, una parte della politica cittadina si era schierata a sostegno degli ambientalisti. Per esempio la consigliera di Sinistra Civica Ecologista, Michela Cicculli, che ha ribadito il concetto in questi giorni alla luce della costituzione di parte civile da parte del Comune: "Ho parlato con i ragazzi di Ultima Generazione - fa sapere a RomaToday Cicculli - dopo aver parlato anche con la giunta di Gualtieri e il suo Gabinetto. Ho detto loro che l'atto è partito dagli uffici, non è una scelta politica. A questo punto credo sia opportuno un incontro".

Cicculli (SCE): "Non criminalizziamo chi si ribella"

Da una parte gli ambientalisti, dall'altra i rappresentanti politici di un'amministrazione che chiede loro dei soldi per aver dovuto ripulire la vernice dal Senato. "Io farò la richiesta di ritiro all'Avvocatura - continua Cicculli - dopodiché andrà trovata una quadra. Per ogni spesa urgente che è chiamata a sostenere Roma Capitale, poi andiamo a costituirci parte civile? Credo ci sia molto anche del risalto mediatico che questi fatti provocano". Per la consigliera e presidente della commissione pari opportunità "si tratta di trovare una soluzione alternativa" a quella di passare per un processo. "È dovere delle istituzioni ascoltare e non criminalizzare chi si ribella - aveva detto Cicculli anche insieme al collega di partito Alessandro Luparelli - perché si vede sottratto giorno dopo giorno un futuro sostenibile e vuole salvaguardare l’ambiente oltre i profitti e la crescita senza freni".

Bonessio (EV): "Questione prioritaria da affrontare, ma costituzione Comune mi rammarica"

Ancora più perentorio Nando Bonessio di Europa Verde: "Questi ragazzi non vanno criminalizzati - esordisce -perché fanno attivismo per il clima senza arrecare danno permanenti. I livelli di inquinamento dell’aria soprattutto nelle grandi aree metropolitane fanno registrare un alto indice di mortalità - rincara la dose - per patologie cardio-polmonari riconducibili alla presenza di polveri sottili, biossido di azoto e benzene. È una questione prioritaria ormai non più rinviabile e che va affrontata con la massima urgenza attraverso strategie condivise a livello mondiale in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. Sapere che il Comune di Roma, insieme al Senato della Repubblica e al ministero della Cultura, ha deciso di costituirsi parte civile mi rammarica molto. Questa è una decisione che non condivido e da cui prendo nettamente le distanze".