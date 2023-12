Pro Vita, i manifesti per l'8 marzo erano "irrispettosi". Il Tar dà ragione al Comune 

Quando a marzo 2022 il Comune di Roma fece togliere all'associazione Pro Vita i manifesti per la festa della donna, aveva ragione. A dirlo è la sezione II del Tar che ha respinto il ricorso del gruppo antibortista. Cosa diceva il messaggio incriminato? Sui cartelloni campeggiava l'immagine di un feto con lo slogan: "Potere alle donne? Facciamole nascere!". Manifesti che il Tribunale amministrativo regionale ha giudicato "non rispettosi delle libertà e del diritto di autodeterminazione della donna di abortire".

Una decisione che i Pro Vita hanno bollato come "grave e scioccante". "Come possono essere lesivi e offensivi l’immagine di una innocente bambina nel grembo, o l’invito a far nascere più donne? È in atto una vera e propria guerra ideologica nei nostri confronti e la sentenza del Tar è grave e pericolosa perché significa che in Italia non è permesso esprimere nemmeno il più lieve e indiretto dubbio sull’aborto" commenta Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus.

"Il significato più immediato e diretto delle nostre affissioni era infatti quello di favorire e incentivare le nascite e una cultura della natalità, soprattutto del genere femminile, contro il drammatico e oggettivo inverno demografico che sta vivendo l'Italia, ma il Tar evidentemente ritiene che non si può neanche velatamente criticare l'aborto. Non ci faremo fermare da queste prese di posizioni faziose e politicamente orientate, continueremo a difendere la vita nel grembo materno e contro questa decisione faremo ricorso al Consiglio di Stato".