Gli anti-abortisti contro le carriere alias per studenti trans: "Sono contro la legge"

Difendono la "libertà educativa dei genitori", contro una procedura che "permette agli studenti di scegliersi il nome con cui essere chiamati a scuola". E' per questo che il movimento Pro Vita, anti-aborto e promotore del rischio "gender", il 26 maggio ha manifestato di fronte al ministero dell'istruzione contro la carriera alias che viene applicata ormai in numerose università e molti licei della Capitale.

Per Jacopo Coghe, presidente di Pro Vita, "la lobby Lgbt sta diffondendo nelle scuole la cosiddetta 'carriera alias' - scrive - una procedura che permette agli studenti di scegliersi il nome con cui essere chiamati e nominati su registri e documenti. Consente agli studenti maschi di scegliere nomi da femmina e viceversa". Una libertà inaccettabile per il movimento cristiano, un "abuso ideologico assurdo": se Pietro a 15 anni si sente femmina, non può farsi chiamare Maria.

Per Coghe e i suoi, la carriera alias - che viene adottata in tutte e tre le università pubbliche romane e in istituti superiori come Ripetta, Cavour, Kant, Mamiani tra i vari - è inaccettabile per ben 5 motivi: "non rispetta la legge, non esiste un quadro normativo di riferimento e la scuola non ha alcuna competenza in materia anagrafica". Questo il primo. E ancora: "non rispetta la scienza, la scuola non chiede alcuna certificazione medica sull'eventuale stato di 'disforia di genere' del minore, affidandosi al mero sentimento emotivo del singolo".

Secondo Coghe non c'è rispetto per gli adolescenti: "Possono verificarsi normali momenti di incertezza sulla propria personalità - sostiene, illustrando il terzo punto - e l'offerta della carriera alias da parte della scuola potrebbe indurre un ragazzo a credere che per superare questi stati debba cambiare sesso. Si viola il principio di precauzione". Infine, come ultimi due punti portati contro la carriera alias, Pro Vita tira in ballo famiglie e comunità scolastica: "Non vengono rispettate - si legge - perché le scuole non informano né coinvolgono le famiglie e dall'altro lato la carriera alias obbliga tutta la scuola a conformarsi all'auto-percezione del giovane".