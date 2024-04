Palazzine occupate da rivendere al Comune. Così i privati "sfruttano" il bisogno di casa della Capitale

Ci sono due palazzine occupate a Roma che le proprietà hanno messo sul tavolo dell'assessore al patrimonio Tobia Zevi, offrendole per l'acquisto e la trasformazione in alloggi di edilizia residenziale pubblica. Una si trova a Casale Nei, uno dei piani di zona della Capitale. L'altra al Quadraro, Roma sud-est. Stabili che sono stati acquisiti all'asta da società private, dove sono andate a vivere famiglie in emergenza abitative dai primi anni Duemila ed entrambi sono sulla lista degli edifici da sgomberare periodicamente aggiornata dalla Prefettura.

I privati vogliono vendere al Comune i palazzi occupati

Lo scopo è chiaro: guadagnare il più possibile da immobili che oggi non fruttano nulla, anzi rappresentano un problema. Le famiglie al loro interno (una novantina a via Lucio Calpurnio Bibulo, una trentina a via Gian Maria Volontè) sono occupanti, non pagano l'affitto, non fanno rendere l'investimento. Nel caso del Quadraro a comprare all'asta fu la "Loanka Srl", controllata dalla Hera Holding Real Estate. A Casale Nei, invece, dopo il fallimento della cooperativa "Urania 2000", è stato un imprenditore privato ad accaparrarsi lo stabile, sempre all'asta. Tale Giuseppe Stampone. Soprattutto in questo secondo caso, ciclicamente vengono minacciati sgomberi con l'ausilio delle forze dell'ordine, l'ultima volta fu a inizio 2023. Tra interventi del III municipio e picchetti dei movimenti per la casa, non se ne fece nulla.

Lo scandalo di Casale Nei

Partiamo dall'occupazione di Casale Nei. La palazzina era stata costruita nell'ambito del piano di zona, con un finanziamento pubblico erogato dalla Regione Lazio. Lo scopo era quello di dare casa a over 65 con affitti calmierati, nel rispetto della convenzione urbanistica. L'ente ci mise il 90% dell'investimento, pari a 1.400.000 euro. Invece di anziani a reddito basso, dentro quegli alloggi per qualche anno non ci andò nessuno e nel 2007 i movimenti per il diritto all'abitare occupò i 22 appartamenti, dando una casa a chi non ce l'aveva. Dopo 12 anni, il 3 aprile 2019, il curatore fallimentare della "Urania 2000", cooperativa edile che aveva costruito la palazzina all'incrocio con via Corrado Mantoni, riuscì a venderla all'asta per ripagare i debiti. Per 450mila euro se l'aggiudicò, come detto, Giuseppe Stampone. Poco più di 20mila euro ad unità immobiliare.

Una trattativa "annunciata" a gennaio 2023

Quindi, una palazzina costruita con soldi pubblici dentro un piano di zona, con lo scopo di fronteggiare l'emergenza abitativa, è finita in mano ad un privato, a meno della metà di quanto è costata la realizzazione. E nei prossimi mesi potrebbe tornare in mano al pubblico, in questo caso Roma Capitale, diventando un lotto popolare. In base ai valori OMI (l'osservatorio sul mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate), aggiornati al secondo semestre del 2023, l'area Porta di Roma-Vigne Nuove vede un prezzo minimo di vendita per "abitazioni economiche" pari a 2.150 euro al metro quadro. Una base di trattativa che potrebbe essere limitante nel dialogo tra il Comune e il proprietario. Quest'ultimo, a gennaio 2023, aveva già fatto sapere tramite Pec all'assessore Zevi di essere intenzionato a dismettere l'immobile, individuando il Campidoglio come principale interlocutore. Ora la trattativa può concretizzarsi.

Il caso di via Bibulo

Al Quadraro, al civico 13 di via Calpurnio Bibulo, c'è una palazzina dove vivono in stato di occupazione senza titolo poco più di 90 famiglie, 70 delle quali in graduatoria Erp per l'assegnazione di una casa popolare. Sono lì dal 2006, quando l'allora presidente del X municipio (oggi VII), Sandro Medici, requisì 54 appartamenti per cederli a famiglie senza casa. Un atto inedito, ci fu un ricorso al Tar vinto dalla proprietà e l'azione "eroica" del minisindaco di sinistra venne cancellato. Le famiglie, però, rimasero lì diventando ufficialmente abusive. Come lo sono, dalla scadenza del contratto d'affitto, un'altra quarantina di nuclei. Negli anni la proprietà dell'immobile, sette piani in un quartiere popolare e popoloso, è passata di mano in mano fino al fallimento dell'ultima società, la Dierreci Costruzioni Srl. Le case finirono all'asta, ad un valore di base di circa 100mila euro ciascuna, molto lontano dal valore reale di mercato. Neanche la delibera regionale per l'emergenza abitativa, firmata nel gennaio 2014, servì a salvare le famiglie di via Bibulo. I 194 milioni di euro a disposizione per acquisire alloggi al patrimonio pubblico non vennero mai spesi.

Fallimenti e aste

Tra il 2008 e la vendita all'asta, come raccontava Ylenia Sina per RomaToday nel 2018, il palazzo è passato di proprietà diverse volte: nel 2017 era della Dierreci Costruzioni Srl, fallita nell'ambito del dissesto finanziario della Banca Tercas: tre anni prima aveva rilevato dalla Araba Fenice Srl, ereditando un mutuo da 27 milioni di euro (acceso proprio da Banca Tercas) e un'ipoteca da 54 milioni di euro poi cancellata con l'acquisto. Nel giro di pochi mesi la Dierreci venne dichiarata fallita e l'immobile finì all'asta per la prima volta: due sedute vanno deserte, il prezzo crolla a meno di 900 euro al mq, per complessivi 7 milioni di euro. Nel 2017 la Loanka Srl avanza un'offerta di 13 milioni e ottiene la proprietà, mantenuta fino ad oggi. Adesso la società controllata da un fondo ben più grande, prova a liberarsi dell'edificio proponendolo all'assessore Zevi. I valori OMI, in quel quadrante, oscillano tra i 1.600 e i 1.900 euro al mq per la vendita di abitazioni civili.