Il primo consiglio da remoto per le consigliere-mamme: "Ora diritti uguali per tutte"

Dopo la modifica al regolamento e gli adeguamenti tecnologici, ecco che per la prima volta due consigliere capitoline hanno potuto partecipare a una seduta dell'assemblea da remoto, intervenendo e votando quando richiesto come se si trovassero in presenza. E' successo il 26 ottobre, nella seduta tenutasi in mattinata. Protagoniste Michela Cicculli di Sinistra Civica Ecologista e Nella Converti del Pd, entrambe diventate mamme da circa un mese.

Il regolamento comunale modificato per mamme, papà e caregiver

L'esigenza di modificare il regolamento del consiglio di Roma Capitale era stata palesata ormai da tempo. Due maternità contemporanee, impegni di famiglia legati a parenti malati o imprevisti con la scuola dei figli. Le assenze durante i lavori settimanali sarebbero state troppe e impedire a una neomamma o ad un papà o ad un caregiver di partecipare ai lavori d'aula avrebbe leso dei diritti sacrosanti.

Il "primo giorno" per Converti e Cicculli

"Oggi (giovedì 26 ottobre, ndr) dopo un mese, torno in aula Giulio Cesare - ha scritto Converti sul suo profilo Facebook -. Lo farò online, grazie alla modifica del regolamento dell'aula votato dalle mie colleghe e dai miei colleghi, che ringrazio. Torno però consapevole di godere di un privilegio, di un diritto che a tante e tanti viene negato, perché costretti a dover scegliere tra la genitorialità e la carriera, tra la genitorialità e il lavoro stesso. Sarò in prima fila affinché a tutte e tutti venga riconosciuto questo diritto, perché se veramente si vuol fare qualcosa per intervenire sulla denatalità, mettendo da parte misure spot e grottesche invettive nazionaliste, lo si deve fare ad esempio con politiche serie del lavoro, potenziando quello agile, garantendo tutele per le donne e riducendo il divario di retribuzione con gli uomini, incrementando i nidi aziendali e riconoscendo anche ai padri il ruolo centrale che dovrebbero avere".

"Andremo all'Anci perché questo diritto venga esteso"

"Ci auguriamo di essere d'esempio per tutta Italia - hanno aggiunto sia Converti sia Cicculli - con questa piccola ma importante modifica delle procedure di aula e ci faremo portatrici presso Anci di questa istanza, affinché la genitorialità sia vissuta come un'opportunità e non come un ostacolo al lavoro politico e istituzionale. Ci auguriamo che tale postura di conciliazione dei tempi di vita possa essere consolidata anche riguardo al personale delle pubbliche amministrazioni".

"Un aiuto anche a disabili gravi e caregiver"

Anche Erica Battaglia, presidente della commissione cultura e lavoro e mamma di due bambini piccoli, ha accolto con entusiasmo la novità: "E' una novità positiva per i neogenitori, le persone, anche solo temporaneamente, disabili gravi e chi svolge funzioni di caregiver - commenta -. Ne avrei sicuramente usufruito anche io per la recente maternità, quando purtroppo non era ancora possibile. E' una misura che aiuta a svolgere un impegno istituzionale in una fase familiare delicata e a conciliare i ritmi lavoro-famiglia, ma anche in fasi di disabilità o lavoro di cura obiettivamente importanti ai fini della tenuta familiare e del rispetto del ruolo istituzionale che si ricopre".