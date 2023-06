Primavalle si mobilita contro gli sgomberi: "Vogliamo risposte per regolarizzare le nostre case"

“L’Italia che vogliamo: 150mila case popolari e sfratti zero”. Le aspettative degli abitanti di Primavalle che il 24 giugno si sono mobilitati nelle strade del quartiere sono sintetizzate dallo striscione in testa al corteo.

Il corteo per le strade di Primavalle

Intere famiglie, con bambini al seguito, dopo gli sgomberi delle ultime settimane si sono dati appuntamento in piazza Mario Salvi. Lo hanno fatto per ribadire, a Regione e Comune, che “non si possono gettare le persone per strada”. “Le case ci stanno, perché non ce le danno” hanno ribadito a suon di slogan, i cittadini che hanno aderito alla protesta, condivisa anche dall’Unione inquilini.

Le richieste dei manifestanti

Nella piattaforma di rivendicazioni, sottoscritta dal sindacato degli inquilini, figurano le richieste di tutele per chi ha requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica e la riassegnazione immediata degli alloggi vuoti. In piazza gli inquilini che rischiano lo sgombero, sono scesi per rivendicare il diritto ad una casa e per chiedere anche alle istituzioni regionali e comunali di incrementare il patrimonio destinato all’Erp.

L'emergenza abitativa nel quartiere

Primavalle si fa così interprete delle esigenze di quanti hanno sperimentato sulla propria pelle le conseguenze di un fenomeno, quello dell’emergenza abitativa, che nel quartiere è molto avvertito. E di cui, ad esempio, ha fatto le spese Nicola, fotografo freelance 55enne, che il 15 giugno è stato tra quelli che hanno dovuto lasciare l’alloggio dove vivevano. Nel suo caso in via Bembo, “da occupante abusivo” anche se era tra quelli che avevano sfruttato la direttiva firmata a novembre da Gualtieri e che, quindi, contavano di vedersi riconoscere la residenza anche se occupanti.

“Alle istituzioni, vale a dire il Campidoglio, la regione Lazio e la prefettura, chiediamo la convocazione di un tavolo - ha commentato Alessia, portavoce del comitato degli inquilini di via Angelo Mai, una delle strade dove stanno avvenendo gli sgomberi - sono anni che vogliamo regolarizzarci ma non abbiamo la possibilità di farlo e siamo tanti a trovarci, anche solo a Primavalle, in queste condizioni. La nostra richiesta pertanto è di essere ascoltati, di poter partecipare attivamente al confronto tra i vari livelli delle istituzioni”.