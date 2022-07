Regionali, la crisi nel Pd è congelata: "Candidature a settembre, ora i programmi"

Si andrà avanti "con il percorso già stabilito ovvero lavorare in tempi serrati sui pilastri del programma e la carta d'intenti e quindi arrivare alla firma della carta d'intenti e alla presentazione della coalizione. Poi dopo l'estate, ai primi di settembre, ragioneremo sul candidato presidente o sulle modalità di scelta del candidato presidente". Queste le parole del segretario del PD Lazio Bruno Astorre. L'esponente di Areadem, corrente facente capo al ministro Dario Franceschini, dopo giorni di tensioni interne, tenta di ricompattare le fila a partire dal tavolo di coalizione che ieri è tornato a riunirsi con tutte le forze che compongono la maggioranza del governo Zingaretti.

Due giorni fa il segretario nazionale Enrico Letta ha di fatto frenato sulla possibilità di indire le primarie per le scelta del candidato, optando piuttosto per un nome unico da scegliere a tavolino. Un'opzione che, si sa, non piace ad Areadem, ma che vede invece d'accordo l'asse zingarettiano Campidoglio-Regione. Le candidature per le regionali stanno spaccando da settimane il partito che governa il Lazio. Nell'ultima direzione regionale del partito, quattro ore di dibattito concluse con l'intervento durissimo del segretario regionale Bruno Astorre, finito, con la corrente AreaDem, sostanzialmente isolato nella sua posizione di primarie aperte con più candidati democratici. Al momento lo ricordiamo sono in campo per il PD l'assessore Alessio D'Amato e il vicepresidente Daniele Leodori.

La maggioranza, zingarettiani in testa, sembra piuttosto preferire il candidato unico per il PD, un po' il modello Roma che ha designato Roberto Gualtieri. Con l'ipotesi di far scendere in campo Enrico Gasbarra, ex presidente della provincia. Un nome che in molti danno già come tramontato ma che di fatto continua a circolare. Insomma, da una parte Astorre, dipinto dai più, dopo l'intervento in direzione, come "segretario di minoranza", dall'altro l'asse, ormai saldato, tra chi comanda in Regione e chi guida il Campidoglio. E Letta, intervenuto per sedare gli animi e richiamare all'unità del partito, frenando però di fatto sull'ipotesi primarie costringendo le parti a congelare lo scontro, rimandato almeno a settembre.

L'incognita dell'alleanza con il M5S

Più urgente oggi è ragionare di coalizione, data la grande incognita dell'alleanza con il M5S, appesa agli equilibri di governo nazionale. Se Conte uscirà da palazzo Chigi, sarà difficile replicare l'asse rossogiallo alla Pisana. "L'esperienza di governo regionale conferma che il campo progressista ha la sua ragion d'essere e il suo valore se prima di tutto si compongono unitariamente i programmi e si definiscono gli obiettivi che si vogliono raggiungere, nell'interesse dei cittadini" commenta l'assessora grillina Valentina Corrado. "Per questo siamo convinti che il tavolo di coalizione faccia bene in questa fase a concentrarsi innanzitutto sui temi che uniscono il campo progressista, per trovare poi un candidato che possa portare avanti e realizzare questo programma comune".

Lo stesso governatore Zingaretti, in un articolo uscito su Tpi, parla di "costruzione di questo progetto politico e delle sue basi" come "nostra missione". Sulla stessa linea anche Base riformista, la corrente degli ex renziani. "Dico che ha ragione Letta, che è stato chiaro: adesso non è il momento dei nomi" ha commentato Patrizia Prestipino. "Ora si pensi all'alleanza e al programma e poi sull'alleanza e su un programma innovativo si può trovare un candidato o una candidata unitaria". Lo scontro interno è solo rimandato.